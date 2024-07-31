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國手代言長庚永慶盃 挺異位皮膚炎跑者

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
長庚永慶盃將於9月22日開跑，關注「異位性皮膚炎」的主題，長庚醫院於31日舉辦記者會。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
長庚永慶盃將於9月22日開跑，關注「異位性皮膚炎」的主題，長庚醫院於31日舉辦記者會。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

異位性皮膚炎患者常有搔癢感，皮膚反覆發炎，一動就全身疼痛，患者不敢出門運動，擔憂汗水刺激傷口！長庚永慶盃將於9月22日開跑，本次活動關注「異位性皮膚炎」的主題。林口長庚皮膚部主任張雅菁31日於記者會說，患者只要做好藥物控制與保濕，注重補充補充水分與通風，還是能養成健康跑步的習慣。

四地同步開跑

第15屆長庚永慶盃將於9月22日正式開跑，並在台北、台中、嘉義與高雄四地同時舉行，報名日期到8月7日為止，本次路跑代言人為2021年成都世大運的銀牌得主、跆拳道國手黃映瑄。她分享，路跑不僅能在訓練以外的時間加強自己健康，還可放鬆心情、享受室外運動的功能，期許大家養成運動的習慣。

台北長庚醫院黃集仁院長在路跑前記者會表示，永慶盃路跑一直以「健康、公益、家庭日」為主軸，希望透過活動的辦理，呼籲國人養成規律運動的習慣。

國健署副署長賈淑麗指出，民眾只要正常規律運動，就能降低2到3成的疾病死亡率，民眾與其等到得去醫院治療，更應要走在預防醫學的路上，在平常就儲備健康能量。

異位皮膚炎可運動

每年長庚永慶盃都會關注一個醫療主題，如2023年就關注「肺癌移植」的議題，本次則關注「異位性皮膚炎」。林口長庚皮膚科醫師陳俊賓指出，異位性皮膚炎好發於新生兒與幼兒期，台灣平均每十個孩童就有一人患病，會出現明顯的搔癢感和皮疹，出現反覆發炎的狀況。

張雅菁表示，異位性皮膚炎的患者常常因為皮膚乾裂，容易受到汗水刺激，使得症狀更加嚴重，導致不敢出門運動，但其實只要做好藥物控制與皮膚保濕，還是就病況選擇不同強度的運動。

「如先從有空調的室內運動開始，慢慢轉換到戶外運動，」她建議，異位性皮膚炎患者運動時，應穿著寬鬆的衣物、補充足夠的水分，也可以將水噴灑在身上，在適度運動後也應儘速清洗汗液，有助於症狀控制。

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