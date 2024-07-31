交通部明年推機車考照前上路訓練 李孟諺今視察駕訓業務

台灣去年有1886人死於機車事故，占整體交通死亡逾6成。交通部長李孟諺今前往士林監理站視察機車初考領講習、機車駕照筆試、訓練及監理業務。公路局今年6月起將危險感知影片考題納入機車筆試，6月考照及格率略微增加，另也預計明年推動駕訓班可於考照前申請學習駕駛證上路訓練，待成熟後再委外評估機車強制路考可行性。

全台平均每年有32萬人報考機車駕照，約24萬人及格，及格率75%。根據公路局統計，今年6月共2萬4000名民眾報考機車筆試，及格率為73.5%，與去年平均差異不大；路考部分，今年6月共2萬5981人報考，及格率67.26%，較去年平均65.54%略微升高。

公路局2019年起辦理機車駕訓補助計畫，每人補助1300元，去年針對已取得駕照者進行機車道路訓練，共有3萬2千個名額，今年增加至4萬個名額，公路局表示，明年補助名額可望再增加，希望逐步推廣機車道路訓練，預計2025年推動駕訓班可於考照前申請學習駕駛證上路訓練，待成熟後再委外評估強制道路考驗可行性。

公路局也說，為讓用路人查知道路潛在風險，培養危險感知能力，6月起參考英國、澳洲方式，將危險感知影片考題納入機車筆試，筆試總數題仍維持為50題，其中40題為文字題，原10題情境圖片題，將調整為5題情境圖片題及5題危險感知影片題，每題皆為2分，及格分數仍是85分。