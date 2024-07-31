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民眾黨美女發言人林子宇落水 醫曝搶救關鍵30分鐘

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
民眾黨發言人林子宇。圖／擷取自林子宇IG
民眾黨發言人林子宇。圖／擷取自林子宇IG

新北市新店區碧潭風景區昨晚發生一起女子落水意外，沒想到落水女子竟是民眾黨發言人林子宇，她今天發文表示，未注意檯面溼滑，才會導致意外發生，生理及心理狀況都良好。開業診所醫師、台北醫學大學急診學科教授高偉峰表示，落水最怕溺水，一般超過30分鐘就很危險，縱使沒有大礙，後續仍要留心肺水腫的可能。

林子宇昨日晚間在碧潭西岸落水，協助送醫後無大礙，她今日在社群表示，「純是自己未注意檯面溼滑，才會導致意外發生，我深諳水性，從小就學游泳，但是檯面太高、我太矮上不來。」

高偉峰說，一般落水救援關鍵時間是30分鐘，一旦超過時間存活機率很小，而寒帶、冰天雪地狀況下，反而有機會生存的時間會拉長到1小時。因為溫度較低，人體呼吸道會收縮，此機制反而有利於阻擋水進入體內，因此在水中存活較久。

然而，高偉峰強調，要去救溺水民眾的前提一定是要確保自己安全，沒有接受過訓練不宜貿然下水救人；並且要確定在水中到底能做什麼，技術純熟者可以做人工呼吸，但是絕對不可以做CPR，上岸後再做CPR。

另外，高偉峰提醒，落水者一旦有出現神智改變，縱使獲救後意識已經完全復原，還是要到醫院就醫，不可以對「次發性溺水」掉以輕心，未來可能會發生呼吸窘迫症候群（肺水腫），因此仍要去醫院檢查。

溺水

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