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高鐵延屏東將改路線？ 李孟諺：2方案一併做評估

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長李孟諺（前）今天表示，高鐵南延屏東原先方案是從左營直接到屏東，不經過高雄的市區，現在原來的方案跟進高雄的方案都在一併做相關的評估。記者周湘芸／攝影
交通部長李孟諺（前）今天表示，高鐵南延屏東原先方案是從左營直接到屏東，不經過高雄的市區，現在原來的方案跟進高雄的方案都在一併做相關的評估。記者周湘芸／攝影

台灣高鐵延伸屏東路線原採左營案，但傳有營運風險，交通部長李孟諺昨表示，正評估高鐵南延進入高雄市區的方案。他今出席活動再說明，原先方案是從左營直接到屏東，不經過高雄的市區，現在原來的方案跟進高雄的方案都在一併做相關的評估，也跟地方做一些溝通，希望年底選出最佳的方案。

李孟諺說，高鐵延伸到屏東原先方案是從左營直接到屏東，不經過高雄的市區，現在原來的方案跟進高雄的方案都在一併做相關的評估，也跟地方做一些溝通，希望在年底選出最佳的方案。

李孟諺表示，到屏東六塊厝是已經一個既定路線，現在只是中間要從左營這邊直接過去，還是要經過高雄的車站再研議。至於屏東往潮州或是往台東，並不會因為高雄的方案有所變動，這個部分後續會在適當的時機來啟動後續的可行性評估路線，原來到六塊厝都有預留繼續延伸的路線跟空間。

李孟諺也說，若最後的方案是選擇進入高雄，那高雄就會有2個高鐵站，1個是左營站，1個是高雄站。其實最早高鐵的規畫，本來在高雄就是2個站，那左營站是輔助站，所以大家會感覺到左營站的空間比較小，高雄站是1個跟台中站一樣大，甚至比台中更具有規模，而且是地下化的1個高鐵站。

李孟諺表示，台東的部分因為還沒有啟動相關的可行性評估及路線的選擇，所以工法還要再做進一步評估才能確定。如果延伸到屏東經過高雄市區，因為還是會走鐵路路線，目前的構想是以潛盾的方式，對高雄的影響是最小。

屏東 李孟諺 高鐵

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