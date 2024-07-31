台鐵票價方案9月底提送 李孟諺：可比照台電不一次漲足

台鐵票價已29年未調漲，交通部規畫今年下半年調整。交通部長李孟諺今表示，會請台鐵9月底前把票價方案提出來，交通部跟院都會做綜合性的考量，看是不是要比照台電的模式，也許不是一次漲到足，只是部份調整，部分不足由政府協助補貼。

李孟諺指出，會請台鐵9月底前把票價方案提出來，台鐵已經29年沒有調票價，目前的票價比其他大眾運輸還要偏低，譬如說台鐵從台北到板橋只有15元，捷運就要25元、公車要30元，台鐵又快又便宜，所以覺得是有調整的必要。

李孟諺也說，方案出來後，交通部跟院都會做綜合性的考量，是不是要比照台電的模式，有部份也許不是一次漲到足，也許只是部份調整，部分不足由政府協助補貼的方式。

台鐵現行區間車費率為每人每公里1.46元、莒光號費率為每人每公里1.75元、自強號費率為每人每公里2.27元。台鐵公司依據鐵路運價率公式，可提出合理報酬率3%、4%、5%等3方案。以短程板橋到台北區間車為例，可漲到5至6元；長程台北到高雄自強號可漲301至376元，漲幅35.62%至44.52%。