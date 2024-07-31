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加速台灣蔬菜研發量能 農業部與世界蔬菜中心簽約

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
農業部長陳駿季（右）與「亞蔬—世界蔬菜中」心主任沃培睿（左），今天簽署蔬菜研究與發展合作備忘錄，期望加速我國蔬菜研發量能接軌國際。記者潘俊宏／攝影
農業部長陳駿季（右）與「亞蔬—世界蔬菜中」心主任沃培睿（左），今天簽署蔬菜研究與發展合作備忘錄，期望加速我國蔬菜研發量能接軌國際。記者潘俊宏／攝影

農業部與「亞蔬—世界蔬菜中心」今天簽署蔬菜研究與發展合作備忘錄，農業部長陳駿季與世界蔬菜中心主任沃培睿及10個試驗改良場出席簽署會場，盼能在過去50年的合作基礎上，一起攜手接軌國際創新科研發展，建立各區域氣候韌性及環境負責的蔬菜產業，以保障全球消費者的健康及營養。

陳駿季表示，近日凱米颱風對台灣農業造成的損失，就是極端氣候下所產生的，農業部會積極與世界蔬菜中心致力人才培育，不論在蔬菜種原保存、或研發更耐熱及抗病蟲害的蔬菜，都能提昇蔬菜研究與種苗產業的創新動能，藉由這次合作備忘錄的簽署，農業部藥物試驗所、7個區域農改場及種苗改良繁殖場共10個機構，將強化提升我國農業因應氣候的韌性，善用各自相對優勢及互補特質來攜手合作。

農業部長陳駿季（前排右四）與「亞蔬—世界蔬菜中心」主任沃培睿（前排左四），及10個試驗改良場今天簽署蔬菜研究與發展合作備忘錄，期望加速我國蔬菜研發量能接軌國際。記者潘俊宏／攝影
農業部長陳駿季（前排右四）與「亞蔬—世界蔬菜中心」主任沃培睿（前排左四），及10個試驗改良場今天簽署蔬菜研究與發展合作備忘錄，期望加速我國蔬菜研發量能接軌國際。記者潘俊宏／攝影

凱米颱風 農業部 陳駿季

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