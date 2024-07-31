TPASS 2.0短天數方案年底推出 李孟諺：已3縣市有意願

交通部去年起推動TPASS通勤月票，目前全國已有19個縣市推出24個月票方案，今年底將再規畫TPASS 2.0方案，以現行TPASS月票運作機制為基礎，研議推出適用天數不超過14天的定期票。交通部長李孟諺今受訪表示，宜蘭縣、台中市、高雄市已有表達意願，但方案內容還要再洽談及溝通，預計年底推動。

李孟諺指出，目前交通部的方案還沒出來，宜蘭縣、台中市、高雄市已有表達意願，但方案內容還要再洽談及溝通，預計年底推動。公路局也說，系統修改範圍、規則、經費及期程仍需詳細討論，公路局會再與相關縣市及業者研商。

TPASS通勤月票去年7月起於北中南三大生活圈、11個縣市上路實施，提供民眾以交通支出3至5折優惠暢搭各類公共運輸。目前全國已有19個縣市推出24個月票方案，澎湖縣月票方案預計於8月上路實施；另宜蘭縣2300元月票方案預計今年9月實施。

TPASS通勤月票上路實施已滿周年，根據公路局統計，今年上半年共約2.96億人次使用月票搭乘公共運輸，較去年下半年TPASS運量成長6%。上月（6月）全國約有60.5萬人次加值購買TPASS通勤月票方案，包括基北北桃約47.6萬人次、中彰投苗約2.3萬人次、南高屏約7.5萬人次、桃竹竹苗約1.9萬人次、東部3縣市約0.9萬人次、雲嘉嘉生活圈約0.3萬人次。