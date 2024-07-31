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臭臭鍋醬料包擠出蟑螂！他直呼太猛了 店家回應：不影響鍋物食用

聯合新聞網／ 綜合報導
臭臭鍋示意圖。圖／ingimage
臭臭鍋示意圖。圖／ingimage

近日食安問題頻傳，食物中毒、食材過期等問題層出不窮。今（31）日有網友發文，表示自己在三媽臭臭鍋的豆瓣醬醬料包中擠出一隻完整的蟑螂，讓他直言「太扯了」。

原PO在threads發文，表示自己點了一份三媽臭臭鍋的海鮮豆腐鍋，並花五元額外加點了一包豆瓣醬。沒想到醬料包卻內藏「驚喜」，擠出了一隻完整的蟑螂，翅膀、觸角都清晰可見，讓他驚呼「擠個豆瓣醬能擠出蟑螂，太猛了」。

根據《ETtoday新聞雲》的報導，原PO向店家反應後，店家稱「醬料包是工廠代工與店家無關」、「鍋物沒有問題的話，可以繼續食用」，並表示豆瓣醬是由總部送來，他們也不清楚實際的狀況。

不少網友在下方留言，表示這種情況讓人不能接受，「我發誓我再也不吃三媽了」、「一輩子不吃三媽」、「我會瘋掉欸」、「醬料包全台流通不就烙賽了」、「5塊錢送蟑螂」。有網友表示自己吃三媽時也遇過食安問題，「最近也在我家附近的三媽吃到疑似蟑螂腳的東西」、「最後一次點的時候飯是臭的，從此拒吃了」、「很多年前就這樣了，走進去一看桌上三隻蟑螂，那次後再也不敢去了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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火鍋 蟑螂 食安

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