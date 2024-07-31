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午後雷陣雨北部防豪雨 近期還有颱風？ 氣象署：觀察8月季風環流形成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周高溫33至35度左右，外出要注意防曬、多補充水分，小心中暑。本報資料照片
未來1周高溫33至35度左右，外出要注意防曬、多補充水分，小心中暑。本報資料照片

未來1周高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣形態。中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，未來1周高溫33至35度左右，外出要注意防曬、多補充水分，小心中暑。午後雷陣雨則比較容易發生在西半部地區和東半部山區，下午外出建議攜帶雨具備用。

林秉煜表示，今天午後雷陣雨範圍比較廣，尤其西半部地區有大雷雨出現機率，甚至在北部地區會有局部豪雨出現的情形。明天午後雷陣雨的範圍和量縮小一點，主要在山區和近山區平地。

目前台灣附近雲量偏少，林秉煜表示，過去兩天影響台灣的雲系逐漸向西移動遠離，受到太平洋高壓影響，今天各地高溫33至35度左右，南台灣因為西南風影響，尤其台東縣可能有焚風發生。

近期有無颱風發展甚至侵襲台灣的可能？林秉煜表示，台灣東側到日本南方海面，雲系相對比較多，是一個比較大的低壓帶，8月上旬開始附近的海域會形成很大的低壓環流區域，俗稱季風環流，很容易有熱帶系統發展起來，例如熱帶性低氣壓或颱風，這些熱帶系統會互相影響、交互作用。不過，目前看來8月上旬低壓環流區域主要在日本南方海面，距離台灣有一段距離，暫時不會影響到台灣，氣象署持續觀察。

林秉煜表示，目前有些對流從南方移入，受到西南風影響，清晨到上午這段期間南部地區有些降雨情況。未來1周比較偏南風或西南風影響之下，中南部地區夜晚清晨降雨機率比較高一些；有時候水氣比較少的話，降雨偏南部地區機率比較高，中部相對少一點。

今天整體高溫33至35度左右，尤其台東有局部焚風發生機率。林秉煜表示，降雨部分，西半部午後雷陣雨有局部大雨發生機率，量質比較多的範圍在北台灣地區，可能有局部豪雨出現。

林秉煜表示，未來1周台灣這幾天還是受到太平洋高壓影響。周日到下周二低壓環流持續在台灣東側，觀察熱帶系統發展情形。

今天的天氣預測。圖／中央氣象署提供
今天的天氣預測。圖／中央氣象署提供

日本 豪雨 高溫

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