注意午後雨勢 賈新興：未來10天無明顯熱帶擾動發展跡象

昨天多地午後雷陣雨劇烈，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今明午後降雨略明顯，之後午後山區零星雨為主。

近期天氣，賈新興表示，明天至周五，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。周六午後山區及高屏有零星短暫雨。周日午後山區有零星短暫雨。下周一至周二，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周三午後山區有零星短暫雨。下周四午後台中以南山區有零星短暫雨。下周五，南投及嘉義山區有局部短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。

最近是否還有颱風生成？賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展跡象。日本東南方外海，於後期有熱帶性低氣壓發展的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。