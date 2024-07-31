快訊

路透最新民調曝光！賀錦麗10天內雙殺川普 支持度、好感度維持領先

獨／高科大2教授爆學倫爭議 幫學生找槍手代筆論文涉貪汙罪法辦

被孤立的訊號？國際法庭認定以色列「非法占領」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意午後雨勢 賈新興：未來10天無明顯熱帶擾動發展跡象

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明午後降雨略明顯，之後午後山區零星雨為主。本報資料照片
今明午後降雨略明顯，之後午後山區零星雨為主。本報資料照片

昨天多地午後雷陣雨劇烈，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今明午後降雨略明顯，之後午後山區零星雨為主。

近期天氣，賈新興表示，明天至周五，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。周六午後山區及高屏有零星短暫雨。周日午後山區有零星短暫雨。下周一至周二，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周三午後山區有零星短暫雨。下周四午後台中以南山區有零星短暫雨。下周五，南投及嘉義山區有局部短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。

最近是否還有颱風生成？賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展跡象。日本東南方外海，於後期有熱帶性低氣壓發展的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

南投 賈新興

延伸閱讀

8月台灣降雨恐偏少 賈新興曝「這月」起環境有利颱風生成

颱風何時會再來？賈新興這麼說

颱風路徑往南略修 賈新興：今晚觀察是否跟地形交互作用

賈新興：中颱凱米24日深夜不排除登陸基隆北海岸、東北角至宜蘭一帶

相關新聞

全台淹水感測器 近7成無效

凱米颱風日前來襲，中南部傳出嚴重淹水災情。為有效記錄淹水，行政院曾核定「水災智慧防災計畫」，補助縣市政府建置路面淹水感測...

高鐵延屏東改路線？ 交長：年底定案

高鐵延伸屏東路線原採左營案，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，這也讓「高雄案」路線有望敗...

炎熱午後大雷雨 吳德榮：未來1周大低壓環流醞釀中 無侵台颱

今天水氣仍多，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨的機率，午後西半部有...

7月科技玩家聊月報／粉紅AI主播來也！微軟「藍畫面」搞慘全球、iPhone 16平價版必買5原因曝

聯合新聞網《科技玩家》每月月底推出全新單元「科技玩家聊月報」，邀來粉紅色頭髮搭配二次元笑容的AI主播精選當月數位科技大小事，影音版同步放送，未來也會舉辦AI主播命名活動，邀你為可愛的虛擬主播取名拿好禮喔，敬請期待！趕快來看看7月份《科技玩家》月報吧。

輸液缺貨僅為冰山一角？ 專家：健保總額成長率不足是關鍵

近幾年來，台灣缺口罩、缺疫苗、缺快篩劑、缺藥、缺蛋，好像缺什麼都不奇怪了，「缺」彷彿成為台灣的另類奇蹟。今年6月，連最普通的「點滴」都大缺貨。儘管政府以三倍價格緊急進口，問題貌似解決了，但你不知道的是...

上午7時54分嘉義義竹規模3.4地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午7時54分，在嘉義縣政府西南方14.5公里，位於嘉義縣義竹鄉，發生芮氏規模3....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。