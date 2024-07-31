聽新聞
test
0:00 / 0:00
注意午後雨勢 賈新興：未來10天無明顯熱帶擾動發展跡象
昨天多地午後雷陣雨劇烈，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今明午後降雨略明顯，之後午後山區零星雨為主。
近期天氣，賈新興表示，明天至周五，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。周六午後山區及高屏有零星短暫雨。周日午後山區有零星短暫雨。下周一至周二，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周三午後山區有零星短暫雨。下周四午後台中以南山區有零星短暫雨。下周五，南投及嘉義山區有局部短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。
最近是否還有颱風生成？賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展跡象。日本東南方外海，於後期有熱帶性低氣壓發展的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言