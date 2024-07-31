高溫炎熱、午後雷陣雨 台東焚風上看36度高溫

今天仍然氣溫炎熱，中央氣象署針對台東縣發布高溫資訊，有焚風發生的機率。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天起至周末轉為西南風環境，各地普遍晴時多雲天氣，高溫約32-35度，或有單點36度高溫發生機會，今天以台東地區發生機會最高，接下來至周末大台北盆地區、中南部內陸及東部峽谷等，都不排除有36度高溫機會。

在西南風影響下，降雨型態分兩種，林孝儒表示，一為午後熱對流降雨，另一種為夜晚清晨迎風南部受西南風及海陸風輻合所帶來的短暫陣雨機會。西南風不強，雨勢通常不大，但清晨外出天色不佳，留意降雨及行車安全。

林孝儒表示，由於今天環境水氣還是比較多，且北部環境風更弱，各山區都還是有熱對流發展帶來雷陣雨，並有機會以北部山區最為顯著影響，有局部大雨機會。另隨著東海副熱帶高壓單體西移，台灣附近副高的勢力，將有逐日增強抑制熱對流發展的趨勢，熱對流發展趨勢將更往山區縮減外，至周末山區熱對流發展強度也更為減弱，整體來說天氣會愈來愈穩定。

他提醒，近期山區土石高度不穩定，在山區活動仍要留意午後瞬間降雨變化，務必提高警覺，注意安全。