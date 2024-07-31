整理包／台東自由行獎勵旅遊 10大QA一次查

0403地震重創東部觀光，觀光署推出花東自由行、團客補助，自由行花東住宿每房最高1000元補助，團客入住花蓮最高補助2萬元、台東補助1.5萬元；針對台東的獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動明天起上路。聯合新聞網整理相關問答，謹供讀者參考。

問：活動期間？

答：台東地區為8月1日起至9月30日，獎助經費預算用罄時，觀光署得提前公告停止申請獎助；獎助預算於獎助期間截止時尚未用罄，獎助期間得延長至預算用罄為止。

問：適用對象？

答：個別旅客（散客）。非本國國民、團體旅遊（如旅行社、遊覽車、企業員工、校外教學、進香團、里民活動等）不適用。

問：有什麼優惠措施？

答：入住台東縣有參加本活動且領有營業執照或旅宿業登記證的旅宿業，平日周一至周四入住，每房每晚最多折抵100元。

問：9月17日中秋節可以使用嗎？

答：國定假日當日入住屬假日入住，當日入住無法獲得優惠折抵。

問：我訂的旅館1晚800元，也可以退我1000元嗎？

答：依每房每晚實際住宿房價折抵，如每房每晚實際住宿房價低於最多可折抵金額，則最多僅能折抵實際住宿房價。所以如於平日入住1晚800元住宿，最多只能折抵800元。

問：我之前已在花蓮縣用過住宿獎助折抵，明天起在台東可以再用1次嗎？

答：已於花蓮使用優惠折抵，則無法再於台東使用優惠折抵。因0403震災啟動的花東住宿優惠活動分階段啟動，住宿花蓮縣或台東縣有參加活動的旅宿業者，每人的身分證統一編號限使用1次。另旅宿業負責人不得入住自營旅宿。

答：直接向有參加活動的旅宿業者訂房。住宿券不適用。活動優惠折抵是否可與旅宿業者自辦優惠方案合併使用，建議直接向旅宿業者洽詢。

問：申請優惠方式？

答：先至「個別旅客住宿優惠活動」網頁專區（https://gostayeast.tad.gov.tw/）申請。住宿費由旅宿業者現場折抵予旅客；至於支付方式向旅宿業者洽詢。旅客透過核定的訂房平台訂房，經旅行社於確認民眾實際入住並符合優惠資格時，由旅行社折抵住宿優惠。

問：為何不開放國際訂房平台訂房？

答：本活動是因應地震影響我國觀光產業，以振興及扶植國內觀光產業業者為主要對象。平台內的房源並非全部為合法旅宿或本國旅宿，為保障消費者住宿安全及權益，所以不開放。

問：向旅行社所購買機加酒自由行的行程是否適用？

答：直接向該旅行社詢問。建議先洽詢訂房及退款相關細節，再進一步辦理訂房作業，待旅行社於確認民眾實際入住並符合優惠資格時，將由旅行社折抵住宿優惠。

資料來源／觀光署