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炎熱午後大雷雨 吳德榮：未來1周大低壓環流醞釀中 無侵台颱
今天水氣仍多，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨的機率，午後西半部有局部大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。溫度方面，今天偏熱，北部24至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。
吳德榮表示，明天至周日晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後近山區有對流發展，擴展至部分平地，仍有局部大雷雨發生的機率。下周一、周二晴朗炎熱，清晨中南部有局部短暫陣雨的機率，午後近山區有局部短暫陣雨或雷雨。
近期有無颱風生成機會？吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬皆顯示，未來1周台灣東方、日本南方廣大的海面，大低壓環流（季風環流）醞釀中，其中或有多個熱帶擾動，無論是否發展成颱，其位置大致偏北，環境導引亦不利其接近台灣，故未來1周內無需顧慮颱風侵台。
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