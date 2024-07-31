炎熱午後大雷雨 吳德榮：未來1周大低壓環流醞釀中 無侵台颱

今天水氣仍多，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨的機率，午後西半部有局部大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。溫度方面，今天偏熱，北部24至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。

吳德榮表示，明天至周日晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後近山區有對流發展，擴展至部分平地，仍有局部大雷雨發生的機率。下周一、周二晴朗炎熱，清晨中南部有局部短暫陣雨的機率，午後近山區有局部短暫陣雨或雷雨。