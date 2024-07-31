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高齡翁胸腹主動脈瘤 台大「CT融合」手術救命

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院副院長賴逸儒(右一)、外科部主任陳晉興(左一)、主治醫師吳毅暉(左二)與病友陳先生(中)切蛋糕慶祝重生。記者杜建重／攝影
台大醫院副院長賴逸儒(右一)、外科部主任陳晉興(左一)、主治醫師吳毅暉(左二)與病友陳先生(中)切蛋糕慶祝重生。記者杜建重／攝影

89歲陳先生去年底突發昏厥，送醫急診經電腦斷層掃描發現，有一顆直徑長達6.3公分的胸腹主動脈瘤，必須裝設主動脈支架保存性命。但手術複雜度高，即使執行微創手術，對高齡、多重共病的陳先生來說仍是一大挑戰，因此台大醫院外科部團隊在複合式手術室中，採用「電腦斷層（CT）融合技術」進行手術，可以縮短手術與復原時間。

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉表示，陳先生除胸腹主動脈瘤外，本身有心臟衰竭、慢性肺部阻塞疾病、心房顫動等疾病，加上年事已高，為降低手術風險，團隊選擇使用CT融合技術協助手術進行，患者在手術前先照射3維CT影像，計算出主動脈路徑及血管分支方向，並與手術過程2維X光即時影像疊合，形成類似擴增實境（AR）效果，讓醫師精準進行主動脈支架置放。

目前CT融合技術主要用於複雜度較高的手術，病人無需支付額外費用。台大醫院副院長賴逸儒表示，主動脈就像人體的高速公路，具有許多支線血管，手術複雜度高，CT融合技術讓醫師不必再背誦複雜的解剖構造，「就像看著Google地圖」，讓手術過程更加流暢，對於較複雜、少見的手術型態，有明顯助益。

吳毅暉說，過去為定位手術位置，病人除手術前的照射CT影像，手術中需再照射一次CT，並由放射師人工繪製出手術位置，投影在術中即時影像畫面中，讓醫師進行手術，與CT融合技術相比，患者必須接受多一次顯影劑注射、多暴露一次CT輻射劑量，且人工繪製不僅加重放射師工作負荷，也會讓手術時間拉長。

根據國際文獻，CT融合技術可讓手術時間縮短30%，顯影劑使用量減少57%，因傷口小、手術過程中對病人血液循環影響低，病人術後復原時間亦減少。吳毅暉表示，顯影劑具腎毒性，使用量愈少愈好，而放射線暴露不僅危害病人健康，執行手術的醫護人員，雖已著用防護衣，也會面臨放射線帶來的健康風險。

台大醫院 微創手術 醫師

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影／提升主動脈支架手術效能 台大引入新影像導引技術

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