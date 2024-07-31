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健康你我他／獅子滾動修正 拓展生活圈

聯合報／ 文／丁綉慧（高巿新興）
即使是活力充沛的獅子王者，仍得隨時因應大環境變化滾動式修正。圖／丁綉慧提供
即使是活力充沛的獅子王者，仍得隨時因應大環境變化滾動式修正。圖／丁綉慧提供

一直覺得自己能從容自在，仍有餘裕安排退休生活，但做了測驗後才發現，即使是活力充沛的獅子王者，日常生活卻早已安處於一成不變的舒適圈，原地踏步而漸漸失去改變突破的動力。

測驗中引述全球趨勢大師大前研一的一段話發人深省：「所有人，不論自願、還是非自願，都正在或預備過『一個人的生活』。」要如何穩妥地面對一個人的老後，往身心平衡活得更好的路上邁步前行？在職場上逾20年的我，對於生活工作的時間規畫與財務獨立，仍得隨時因應大環境變化深入思考、準備妥適而滾動式修正。

我應該把重心聚焦在認真生活及卸除舊有拘謹心態的框架上，開始學習與自我的相處對話，發展嗜好與多元興趣，拓展狹隘的生活圈，向外培養建立友誼網絡的能力，以維持合宜的人際互動，即使處於喧囂紛擾的外在，仍能擁有靜定安然的自在，維持健康平和的身心靈。

雨果說：「世界上最寬闊的是海洋，比海洋更寬闊的是天空，比天空更寬闊的是人的胸懷。」孔子能「發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至」，人生已至哀樂中年，顧影自憐、原地踏步只能觸及四方，一切唯心造、寬大心懷、持續前進、境隨心轉，不論退休與否，才能行有餘力至於遠方夢想，實踐無限美好的可能。

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