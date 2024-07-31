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老人排汗速度慢 5招預防熱傷害

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
老年人預防熱傷害，要多喝水，每天至少喝足2000cc。圖／123RF
老年人預防熱傷害，要多喝水，每天至少喝足2000cc。圖／123RF

炎炎夏日，天氣持續高溫下，國人發生中暑、熱衰竭等熱傷害事件頻傳。三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟指出，老年人對溫度的調節能力較差、排汗速度慢，是熱傷害的高危險群，提醒民眾要多注意家中長輩是否有頭暈、嘔吐、全身無力、臉色蒼白，甚至嗜睡、食欲差等症狀，這些都是中暑表現，必要時應就醫。

謝嘉娟表示，老年人比一般人更容易中暑的原因，主要是老年人的感覺神經退化、排汗能力減弱，又多有三高、內分泌失調等慢性病，高溫易使血管擴張，若是有服用鎮靜舒眠藥會導致人體對溫度不靈敏，吃抗組織胺藥物則會影響排汗，且長輩通常不太會正確表達中暑的感受，就容易將頭暈、嘔吐誤認為是急性腸胃炎，因此延誤就醫。

除了烈日的外在環境，體內生產熱量及散熱能力，也是造成體溫升高的因素。謝嘉娟強調，「肥胖」的人確實比較不容易散熱，因為脂肪會聚熱。根據統計，體重愈重的人，基礎代謝率愈高，體溫也相對較高。

謝嘉娟提醒，老年人常因為有尿失禁問題、行動緩慢而不想起身上廁所，所以不想喝水。但水分攝取不夠，除了可能會發生泌尿道感染，也會因脫水影響身體機能而導致精神錯亂，因此適當的補水，可以預防或改善譫妄情況。

謝嘉娟提出老年人預防熱傷害5招：

1.補充水分：不要等到口渴才喝水，每天至少喝足2000cc，茶和咖啡不要計入，且茶和咖啡利尿，適量飲用。

2.保持涼爽：室內溫度維持在26-27℃，別捨不得開冷氣，避免悶熱的環境，造成「室內中暑」。

3.透氣衣物：以淺色系為佳，選擇透氣排汗的質料，款式寬鬆、不悶住皮膚。

4.做好防曬：外出時穿戴帽子、太陽眼鏡，避開正中午時段在烈日下活動。

5.留心症狀：若出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速症狀，設法降低體溫；家中可準備溫度計、血壓計，定時量測。

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