百日咳家庭群聚 「兒子沒接種疫苗」

國內上周新增三例百日咳確定病例，為北部家庭群聚，姐弟及父親等三人確診。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，指標個案為十多歲男性，從未接種過百日咳相關疫苗，其父親跟姊姊也在廿九日確診，目前擴大疫調，一共匡列四十一位接觸者。今年迄今，百日咳病例數累計十六例，為五年同期新高。

疫調發現，指標個案家長（確診父親）以「人體有自己的免疫力」為由，未讓兒子接種百日咳等相關疫苗，至於兒童常規疫苗，也只打過卡介苗、兩劑Ｂ肝疫苗，讓全家身陷群聚感染危機。

疾管署副署長羅一鈞表示，我國疫苗接種採「自願」，並非強制，沒有法定義務，也無相關法律可以裁處。沒有完成接種的常見原因包括有戶籍但人不在國內、宗教信仰、不信任疫苗。

防疫醫師林詠青說，該名指標個案（青少年）六月上旬起出現咳嗽症狀，六月底咳嗽加劇，伴隨吸入性哮聲、呼吸中止，曾接受中醫治療，遲至七月中旬，因症狀未改善，才至醫院就醫。

羅一鈞表示，對沒有接種疫苗來說，百日咳傳染力超高，一人感染可以傳給十七人，防疫人員不敢大意，疫調發現，指標個案從發病到確診相隔七周，接觸者眾多，共有卅七位校園接觸者、四位家庭接觸者，其中卅人曾與該青少年同處密閉空間，被列為高風險族群，需預防性投藥。

「接種疫苗為預防百日咳最有效的方法」林詠青說，呼籲家長應依照接種時程，讓孩子接種疫苗。民眾如有陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等症狀，務必盡速就醫。