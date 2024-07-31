快訊

奧運射箭／上屆金牌10分箭狂射 男子最後希望湯智鈞32強止步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百日咳家庭群聚 「兒子沒接種疫苗」

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

國內上周新增三例百日咳確定病例，為北部家庭群聚，姐弟及父親等三人確診。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，指標個案為十多歲男性，從未接種過百日咳相關疫苗，其父親跟姊姊也在廿九日確診，目前擴大疫調，一共匡列四十一位接觸者。今年迄今，百日咳病例數累計十六例，為五年同期新高。

疫調發現，指標個案家長（確診父親）以「人體有自己的免疫力」為由，未讓兒子接種百日咳等相關疫苗，至於兒童常規疫苗，也只打過卡介苗、兩劑Ｂ肝疫苗，讓全家身陷群聚感染危機。

疾管署副署長羅一鈞表示，我國疫苗接種採「自願」，並非強制，沒有法定義務，也無相關法律可以裁處。沒有完成接種的常見原因包括有戶籍但人不在國內、宗教信仰、不信任疫苗。

防疫醫師林詠青說，該名指標個案（青少年）六月上旬起出現咳嗽症狀，六月底咳嗽加劇，伴隨吸入性哮聲、呼吸中止，曾接受中醫治療，遲至七月中旬，因症狀未改善，才至醫院就醫。

羅一鈞表示，對沒有接種疫苗來說，百日咳傳染力超高，一人感染可以傳給十七人，防疫人員不敢大意，疫調發現，指標個案從發病到確診相隔七周，接觸者眾多，共有卅七位校園接觸者、四位家庭接觸者，其中卅人曾與該青少年同處密閉空間，被列為高風險族群，需預防性投藥。

「接種疫苗為預防百日咳最有效的方法」林詠青說，呼籲家長應依照接種時程，讓孩子接種疫苗。民眾如有陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等症狀，務必盡速就醫。

咳嗽 疫苗 確診

延伸閱讀

登革熱屈公病境外移入創5年同期新高 疾管署示警

COVID-19疫情連3週降 40多歲女併發肺炎亡

百日咳增3例為家庭群聚 北部青少年咳7週才確診

我新冠疫情連3周降溫...日本疫情反升溫 暑假旅遊留心

相關新聞

全台淹水感測器 近7成無效

凱米颱風日前來襲，中南部傳出嚴重淹水災情。為有效記錄淹水，行政院曾核定「水災智慧防災計畫」，補助縣市政府建置路面淹水感測...

高鐵延屏東改路線？ 交長：年底定案

高鐵延伸屏東路線原採左營案，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，這也讓「高雄案」路線有望敗...

和牛EMPEROR擬復業 偷跑可罰300萬

台中市燒肉名店「和牛EMPEROR」4月遭檢舉，店內被查獲過期牛肉等，遭台中市衛生局重罰144萬元，並勒令停業，移送檢調...

健康主題館／保留最多營養 5色蔬果怎麼煮

每一種蔬菜都有不同的營養價值，紅色蔬果富含茄紅素、綠色含有葉黃素或葉綠素、紫色富含花青素…，這些天然植化素，有助抗氧化、...

健康你我他／獅子滾動修正 拓展生活圈

一直覺得自己能從容自在，仍有餘裕安排退休生活，但做了測驗後才發現，即使是活力充沛的獅子王者，日常生活卻早已安處於一成不變...

8月徵文主題／防詐騙怎麼做？

養兒防老，已不切實際，如何保住老本，機警面對電話、社群網路等詐騙，避免受害，成為中老年人當務之急。你曾接過詐騙電話，如何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。