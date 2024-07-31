和牛EMPEROR擬復業 偷跑可罰300萬

台中市燒肉名店「和牛EMPEROR」4月遭檢舉，店內被查獲過期牛肉等，遭台中市衛生局重罰144萬元，並勒令停業，移送檢調偵辦。業者昨在餐廳臉書預告，8月5日將重新開業。台中市食安處表示，業者日前曾提復業申請，但未提出逾期肉品處置方式，目前尚未同意復業；業者若違反規定，依食安法最重可開罰300萬元。

記者昨到該餐廳，店家鐵門深鎖，有男子進出店門，但自稱不是店內員工；記者打電話到店內詢問，但無人接聽。

當初檢舉者推估可獲得72萬元吹哨者獎金，台中市衛生局表示，該餐廳提出行政救濟，仍在審理中，相關罰款業者分期繳納，預計今年底繳清後，依規定吹哨者可獲得50%獎金，將依規定頒發。

「和牛EMPEROR」遭檢舉食材過期，市府在店內查獲過期牛肉18箱共219塊，重量不一，還有冷麵60包、21盒味噌、日韓豆瓣醬、昆布高湯、蜂蜜檸檬濃縮汁、石榴濃縮飲料等食材，過期3到5個月；市府重罰144萬元，勒令停業，並且移送檢調偵辦。

該餐廳套餐要價數千元，囤積過期牛肉消息曝光後，多人向消保官申訴。台中市法制局表示，該餐廳共有38件申訴案，其中7件進行到二次申訴、調解，7件中有3件雙方雙方和解，其餘仍在進行中。

業者當時在臉書聲明，過期食材是「留下要給員工進行教育訓練的」，販售肉品、過期肉品使用不同冰箱保存，提供給顧客食用的肉品，絕非過期肉。

業者昨天卻在臉書公告，相關報導帶來擔憂，深表歉意，餐廳將於8月5日重新開業。

有饕客留言「手刀訂位」；陳姓消費者表示，台中高檔和牛燒肉名店很多家，用不著選擇有食安疑慮的店，業者雖宣稱過期牛肉用於教育訓練，但已讓人心理有陰影。

中市食安處昨表示，和牛EMPEROR日前曾提出復業申請，但未明確說明逾期肉品處置方式，已請業者補正，尚未收到補正資料；針對業者復業聲明，該案涉及刑法詐欺罪仍在調查階段，食安處也函詢台中地檢署，目前尚未收到回函。