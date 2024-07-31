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高鐵延屏東改路線？ 交長：年底定案

聯合報／ 記者胡瑞玲周湘芸徐白櫻／連線報導
交通部長李孟諺表示，台鐵除往宜蘭、屏東延伸，也應往東延伸到台東，目前已有預留到台東路線的可能性。本報資料照片
交通部長李孟諺表示，台鐵除往宜蘭、屏東延伸，也應往東延伸到台東，目前已有預留到台東路線的可能性。本報資料照片

高鐵延伸屏東路線原採左營案，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，這也讓「高雄案」路線有望敗部復活。交通部長李孟諺證實，正在評估高鐵南延進入高雄市區的方案，在綠園道兩端採潛盾方式進入，並將周遭卅多間房屋拆，工程結束後再重蓋或都更，最快年底前定案。

李孟諺也提到，高鐵應繼續往東延伸至台東，打造環島大眾運輸或環島東部地區聯外交通。高鐵延伸到潮州路線，有預留到台東的可能性，預期任期內會啟動高鐵延伸到台東的可行性研究。

屏東居民盼高鐵南延長達十幾年，時任行政院長蘇貞昌二○一九年還親自南下，宣布高鐵延伸到屏東，政院今年一月初再核定修正版，從現行高雄左營站往北，避開石化廠區，改與高屏二快共用路廊，力拚二○二九年通車。

不過李孟諺表示，路線核定後，高鐵找了日本車輛原廠及軌道專家討論，發現該方案存有風險，因此目前正在做相關溝通及安全上的釐清，也重新思考高鐵經過高雄市區的可能性。

李孟諺說明，進入高雄市區的方案會與先前方案有些不同，大部分採潛盾工法進行施工，由於台鐵高雄站已預留空間給高鐵，真正要開挖的是進高鐵這一段路線，可從綠園道以外區域採潛盾方式施工，並拆除約卅間房屋，政府提供補償，待隧道蓋好後，民眾仍可原址蓋回房屋，或由政府辦理都更。

李孟諺表示，根據規畫，高鐵在高雄有兩站，主站在高雄站，另一個是左營站，現在左營很擁擠，相關方案將與高雄市府、各區民意溝通，交通部沒有預設立場，希望高雄思考未來。

李孟諺說，高鐵進不進入高雄市區，預估年底政策將有答案；至於經費部分，五年前評估進入高雄市要一二七五億元，但這五年來原物料等物價高漲，要重新評估需新增多少經費。

高雄市長陳其邁認為，每個方案都有不同優缺點，應考量整體工程技術、都市發展及沿線居民權益；過去鐵路地下化已經施工十年，若再施工對周遭商圈影響大，要聽取三民、左營等區民眾意見，另路線變動涉及屏東，也要問屏東居民意見。高雄市政府則說，高鐵南延屏東的路線方案，需要各方溝通及審慎評估。

屏東 高鐵

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