漫畫星、文學星合併更名MOJOIN 續推原創出海

以台灣最大原創內容平台為願景，橘子集團在2021年推出漫畫星、文學星雙平台，推動如「三個不結婚的女人」、「鬼家人」漫畫前傳等，雙平台近期合併更名為MOJOIN，進一步推本土作品出海。

韓國數位漫畫平台LINE WEBTOON日前歡慶進軍台灣10周年，並邀請熱門IP「女神降臨」、「青春白卷」原作訪台，同步推動鼓勵台灣創作者進駐機制。不讓韓流專美於前，橘子集團也在甫落幕的第23屆漫畫博覽會中宣告MOJOIN上線，展示漫畫星、文學星發展2年多以來扶植作品，備受矚目。

橘子集團IP策略發展部部長羅琬怡接受中央社記者訪問表示，MOJOIN目前以原創內容推廣為核心，對於獨家原創作品投入的推廣資源相對豐富。品牌優勢在於橘子集團資源，包含遊戲、電商、金流、影視音製作、策展品牌、海內外通路，能為台灣原創作品打造前所未有的內容IP生態圈。

羅琬怡認為，MOJOIN能為作品找到多元接觸點及商轉機會。目前集團也投入AI技術發展，將嘗試運用AI作為輔助工具，輔導創作者們優化創作流程，以提升原創作品產能為短期目標。另持續投入跨域人才培育、推動內容產業整合。

合併漫畫星、文學星平台重點在於品牌重塑，橘子集團原創中心總監胡明顒指出，漫畫星、文學星上線2年多，平台上已經有超過2000部的作品，讀者群眾也會互相點閱漫畫、小說，故將平台整合，除有全新網站介面，還有更為豐富的內容。

羅琬怡分享，過去漫畫星、文學星推出許多獨家跨域合作作品，如「關於我和鬼成為家人那件事」衍生漫畫，還有集結5組人氣樂團改編為漫畫、小說、漫畫MV等，目前與全民超人氣podcast「唐陽雞酒屋」衍生漫畫也如火如荼繪製中。

胡明顒表示，MOJOIN短期目標在於推動跨域應用，拓展新型態讀者，並積極打造IP生態圈。中、長期目標鎖定於新型態內容產製，利用大數據及工具輔佐來提高創作能量及精準度，更將推出條漫出海計畫與工具，下半年積極建立海外合作生態圈，推薦MOJOIN孵育出的精選原創漫畫與小說作品。