小醫院40萬慢性病患納全人照護 8月中旬上路

健保署推動全人全社區照護計畫，半年砸新台幣3.5億元預算，讓醫療院所不再只是看病、領藥，將變身健康促進好鄰居，40萬名小醫院慢性病患將納入全人照護，預計最快8月中旬上路。

衛生福利部中央健康保險署自今年起，將全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫，升級為「大家醫計畫」，為讓患者不論習慣在醫院或診所固定就醫，都能獲得相同的以病人為中心的整合性照顧，將推動「全民健康保險地區醫院全人全社區照護計畫」，包含健保給付生活型態諮詢。

健保共擬會12日決議通過地區醫院全人全社區照護計畫，依照行政程序規定，計畫今天送至衛生福利部全民健康保險會討論，健保會執行秘書周淑婉告訴中央社記者，地區醫院加入慢性病患全人照護行列，多數委員都肯定執行方向，盼將現行慢性病計畫加以整合，避免疊床架屋。

衛生福利部中央健康保險署醫務管理組長劉林義解釋，全人全社區照護計畫並非多一個發散的慢性病照護計畫，反而達到將過去現有計畫整合、收斂目的。據統計，台灣約40萬名地區醫院忠誠慢性病患，單靠診所家醫計畫無法收案，希望論質計酬（P4P）模式導入小醫院。

劉林義說，未來地區醫院忠誠慢性病患將擁有個案管理師，與具慢性病照護訓練醫師主動提供照護，如生活型態諮商，定期提醒健康檢查、癌症篩檢及預防接種，取代過去病人生病才到醫院看醫師的服務型態。新制原預計8月1日實施，但行政流程未完成，最快待8月中旬上路。

今天出席健保會的社區醫院協會理事長朱益宏表示，落實「厝邊好醫師，社區好醫院」理念的社區醫療照顧，不只靠基層診所，地區醫院也是重要一環，這個計畫只是「健康台灣」第1步，全人照護家醫概念應加入牙醫、中醫的建議漸被重視，相信未來跨總額協調、整合才是真功夫。