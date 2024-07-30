快訊

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

奧運射箭／有種準度叫南韓隊…林子翔不敵金優鎮止步32強

受雷雨影響…台中機場晚間暫停地面作業 部分航班恐延誤

小醫院40萬慢性病患納全人照護 8月中旬上路

中央社／ 台北30日電

健保署推動全人全社區照護計畫，半年砸新台幣3.5億元預算，讓醫療院所不再只是看病、領藥，將變身健康促進好鄰居，40萬名小醫院慢性病患將納入全人照護，預計最快8月中旬上路。

衛生福利部中央健康保險署自今年起，將全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫，升級為「大家醫計畫」，為讓患者不論習慣在醫院或診所固定就醫，都能獲得相同的以病人為中心的整合性照顧，將推動「全民健康保險地區醫院全人全社區照護計畫」，包含健保給付生活型態諮詢。

健保共擬會12日決議通過地區醫院全人全社區照護計畫，依照行政程序規定，計畫今天送至衛生福利部全民健康保險會討論，健保會執行秘書周淑婉告訴中央社記者，地區醫院加入慢性病患全人照護行列，多數委員都肯定執行方向，盼將現行慢性病計畫加以整合，避免疊床架屋。

衛生福利部中央健康保險署醫務管理組長劉林義解釋，全人全社區照護計畫並非多一個發散的慢性病照護計畫，反而達到將過去現有計畫整合、收斂目的。據統計，台灣約40萬名地區醫院忠誠慢性病患，單靠診所家醫計畫無法收案，希望論質計酬（P4P）模式導入小醫院。

劉林義說，未來地區醫院忠誠慢性病患將擁有個案管理師，與具慢性病照護訓練醫師主動提供照護，如生活型態諮商，定期提醒健康檢查、癌症篩檢及預防接種，取代過去病人生病才到醫院看醫師的服務型態。新制原預計8月1日實施，但行政流程未完成，最快待8月中旬上路。

今天出席健保會的社區醫院協會理事長朱益宏表示，落實「厝邊好醫師，社區好醫院」理念的社區醫療照顧，不只靠基層診所，地區醫院也是重要一環，這個計畫只是「健康台灣」第1步，全人照護家醫概念應加入牙醫、中醫的建議漸被重視，相信未來跨總額協調、整合才是真功夫。

保險 健保署 慢性病

延伸閱讀

上百輛汽機車泡水...擔心畫面被篡改 高雄這社區管委會監視器裝箱上鎖

緩起訴戒癮治療有效 苗栗地檢署與5家醫院簽署合作MOU

貧窮家庭出身的小孩能否翻身 實現經濟流動性？成長社區關係大

捐LED燈柱給社區求支持 屏東前鄉代涉賄選被判刑

相關新聞

雷雨影響 台中機場晚間暫停地面作業、部分航班恐延誤

因雷雨影響，交通部民航局表示，台中機場晚間9點10分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，注意航班異...

50歲男同時罹患肺癌、直腸癌 震驚後勇敢挑戰「雙癌」

50歲男子上廁所肛門出血及排便有「裡急後重」感覺，到衛福部苗栗醫院直腸外科求診，經肛門指診及接受大腸鏡檢查，發現男子罹患...

徐華青春書寫「保持真誠」 願用善良方式看待世界

台裔美籍作家徐華以回憶錄「保持真誠」獲得2023年普立茲自傳文學獎，近期他返台宣傳著作，接受中央社記者專訪時分享，保持真...

4縣市大雷雨警報！明天慎防大雨 周末留意熱帶系統發展

周四起恢復夏季型天氣型態，中央氣象署預報員葉致均表示，明天水氣仍多，西半部、各山區可能有局部大雨，周四起恢復典型夏季天氣...

台灣之光平均12歲 淡水愛樂團獲維也納音樂節冠軍

來自台灣的「淡水愛樂管樂團」今年七月初在奧地利維也納舉行的2024至高榮耀國際青少年音樂節的國際比賽中，從全球37支隊伍當中，脫穎而出，獲得交響管樂組第一名，這群來自淡水各學校成員平均僅12歲，團練時間只有三個多月，能夠奪冠團員們都非常高興，很開心能夠為國爭光。

第3屆東協健康長壽會議 國內唯一受邀陳亮恭分享台灣經驗

第三屆東協健康長壽會議今起於馬來西亞檳城舉行，東協是目前全球人口高齡化最快的區域之一，世衛組織與聯合國提前部署，在此倡議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。