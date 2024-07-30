第3屆東協健康長壽會議 國內唯一受邀陳亮恭分享台灣經驗

第三屆東協健康長壽會議今起於馬來西亞檳城舉行，東協是目前全球人口高齡化最快的區域之一，世衛組織與聯合國提前部署，在此倡議 「高齡整合照護」，此次會議邀請多位國際學者，北市關渡醫院院長陳亮恭是我國唯一受邀專家，並於開幕時在大會發表主題演講，分享實際導入「長者健康整合式功能評估」研究與台灣經驗。

「長者健康整合式功能評估（ICOPE）」全名是「Integrated Care for Older People」，長者在家可透過5項功能評估，了解其健康警訊，這5項功能包括認知功能、行動能力、活力、感官（視力與聽力）、情緒心理。陳亮恭分享團隊領先全球的ICOPE系列研究，深獲大會六百名聽眾與相關政府官員學者重視。

陳亮恭除了說明台灣進行ICOPE第一步與第二步評估結果，另呈現台灣與日本在長者健康狀況上的差異，也透過隨機分配試驗，證明ICOPE評估結果在多元整合照護模式下的成效。

更關鍵的是，陳亮恭以關渡地區五萬五千人為主體推動ICOPE五個步驟的完整導入，這是目前全世界最新的研究內容。關渡醫院在過去三年間，針對1361為社區民眾進行第一步評估，另有1083人進入第二步評估，在評估結果之後，有555人實際進行照護計畫整合，有419人需要專科醫療轉介，最終有82位需要持續性社區與家庭支持。

關渡醫院除了於社區開設關渡學苑，更普遍開設整合照護門診與社區的關渡學苑與益智學堂，讓民眾廣泛接受有效的失能與失智預防介入，並與其慢性病管理之間有效整合。

陳亮恭指出，以往對於這些介入成效的評估可能需要數年，且需大量公共衛生數據支持，不健康餘命的變化無法及時獲得，也難以評估成效。

團隊以國家研究資料庫發展出健康長壽指數，可用來評估未來免於失能、失智與死亡的機會，這項指數可及時反映個人健康長壽的機會，關渡醫院推動的三年間，目前已觀察到社區居民健康長壽指數進步的趨勢，結果令人振奮，代表目前的社區推動能有效改變社區未來。

本次會議除了馬來西亞檳城地方政府，更得到馬來西亞中央政府支持，馬來西亞衛生部長透過演講揭示，馬來西亞民眾在老化過程中受到三高疾病、肥胖與生活型態影響很大，推動健康長壽的全方位策略可以避免見樹不見林，結合疾病防治、失能失智預防以及健康生活為一體，以期全方位提升馬來西亞民眾的健康與福祉。

開幕式中，大會主席Shahrul Bahyah binti Kamaruzzaman特別點名歡迎陳亮恭出席會議，台灣是少見以全國的力量推動高齡友善城市，陳亮恭也是國際級專家，發表許多亞洲重要ICOPE相關研究，更與世衛組織所支持的INSPIRE計畫執行團隊有密切合作，分享台灣ICOPE導入經驗，對東協國家帶來重大啟發。

第三屆東協健康長壽會議不是一個醫學會議，更像是社會運動倡議，會議一早便透過訪談，以87歲成為馬來西亞最高齡完成鐵人三項的Yee Sze Mun，暢談其人生觀。他不斷強調年齡只是人生的一個數字，人生的意義不受年齡而約束，只要懷抱夢想，人生永遠都有希望。他也在大會開幕典禮上與衛生部官員、大會主席共同揮動旗幟，笑稱是授旗參加人生的奧運比賽。

現場也有許多不同的非營利組織推動健康長壽，也有許多企業參與，讓健康長壽的推動在社會不同層面形成共識，但如同陳亮恭與大會主席Shahrul Bahyah binti Kamaruzzaman於會議中的結論，健康長壽不是老年人的議題，而是整個社會的重點，是社會走向新的典範轉移的重要實踐，健康長壽也不是長照，更是社會積極地縮短不健康餘命的全民運動。

世界衛生組織於2015年出版「全球老化與健康報告」，開始與聯合國共同針對影響世界深遠的人口高齡化議題進行全球推動，2017年出版「高齡者整合照護」，提出五個重點步驟，倡議「國際健康照護體系典範轉移」，並推動2021至2030年間的全球「健康長壽十年計畫」。

「健康照護體系典範轉移」是指健康照護體系在人口高齡化趨勢中，應該要由過往的「疾病模式」轉為「功能模式」，即由疾病診治，轉向關注老化過程的身心功能的衰退；由「被動模式」轉為「主動模式」，從被動接受病患求醫而治療，轉為主動與社區結合促進健康長壽；由「治療模式」轉為「預防模式」，由單純的疾病診治轉為預防失能與失智。這是超高齡社會中的重要變革，其中最重要的便是以社區為主體的大規模整合照護。

世衛組織倡議的「高齡整合照護」（Integrated Care for Older People, ICOPE）共有五個步驟，分別為簡易功能評估、專業功能評估、治療計畫整合、確保轉介暢通，以及支持社區與家屬。

這五大步驟均繞著造成長者老後失能失智的重大危險因子，包括行動、認知、情緒心理、感官（視力與聽力）與活力五大面向，所有社區長者均應進行相關評估，並且所有的醫師也應理解相關內容，在各類疾病診治過程中均納入照護計畫，從而全方位顧及長者於老化過程中的所有健康與功能需求。

除了歐美已開發國家因人口高齡化程度較高而大力響應，人口高齡化速度更快的開發中國家也紛紛投入。現階段人口高齡化速度最快的開發中國家多位於亞洲，由印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等東南亞十國所組成的「東南亞國家協會（東協）」，便在世衛組織支持下，針對東協的六億七千萬人口，提前布署相關政策，因應未來的挑戰。