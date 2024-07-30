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受焦慮症困擾 罹患癡呆症風險提高三倍

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

焦慮症患者罹患阿茲海默症的機率是其他人的三倍！專家分析指出，壓力會造成大腦中皮質醇與發炎狀況增加，都對大腦神經造成破壞，認為壓力管理、健康飲食與良好睡眠都能夠緩解焦慮，會透過認知行為進行治療，還能進一步減少罹患阿茲海默症的風險。

焦慮提高失智症風險

CNN》報導，澳洲紐卡斯爾大學老年學專家坎恩研究發現，不同嚴重程度的焦慮症，將會增加未來罹患失智症的風險。該研究時間長達10年，慢性焦慮或新出現的焦慮症，都會導致失智症風險提高三倍。

專家分析指出，焦慮症與失智症的關係，可能與體內激素、發炎等狀況相關，如大腦中的皮質醇或發炎狀況；焦慮也與β-澱粉樣蛋白的累積，該蛋白質同時也被視為失智症的主要症狀。

仰賴認知行為治療

波士頓馬薩諸塞州總醫院腦部健康中心主任坦齊指出，過去就知道壓力會增加阿茲海默症的風險，這項研究再度指出，減輕焦慮的治療有助於降低失智症的風險。針對失智症的臨床治療機構「Isaac Health」創始人薩利納斯也表示，這些發現強調「及早、持續解決焦慮問題的重要性」。

緩解焦慮的方式很多，包括壓力管理、健康飲食、運動與睡眠等，當狀況嚴重也應接受治療。但美國精神病學會研究員芬妮表示，建議還是要避免會損害大腦的藥物。

目前認知行為療法為治療焦慮症的首選，根據國家精神疾病聯盟的說法，該治療的原理是讓民眾發覺不健康的思維模式，以及他們導致負面的行為與想法。

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