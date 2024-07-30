受焦慮症困擾 罹患癡呆症風險提高三倍
焦慮症患者罹患阿茲海默症的機率是其他人的三倍！專家分析指出，壓力會造成大腦中皮質醇與發炎狀況增加，都對大腦神經造成破壞，認為壓力管理、健康飲食與良好睡眠都能夠緩解焦慮，會透過認知行為進行治療，還能進一步減少罹患阿茲海默症的風險。
焦慮提高失智症風險
《CNN》報導，澳洲紐卡斯爾大學老年學專家坎恩研究發現，不同嚴重程度的焦慮症，將會增加未來罹患失智症的風險。該研究時間長達10年，慢性焦慮或新出現的焦慮症，都會導致失智症風險提高三倍。
專家分析指出，焦慮症與失智症的關係，可能與體內激素、發炎等狀況相關，如大腦中的皮質醇或發炎狀況；焦慮也與β-澱粉樣蛋白的累積，該蛋白質同時也被視為失智症的主要症狀。
仰賴認知行為治療
波士頓馬薩諸塞州總醫院腦部健康中心主任坦齊指出，過去就知道壓力會增加阿茲海默症的風險，這項研究再度指出，減輕焦慮的治療有助於降低失智症的風險。針對失智症的臨床治療機構「Isaac Health」創始人薩利納斯也表示，這些發現強調「及早、持續解決焦慮問題的重要性」。
緩解焦慮的方式很多，包括壓力管理、健康飲食、運動與睡眠等，當狀況嚴重也應接受治療。但美國精神病學會研究員芬妮表示，建議還是要避免會損害大腦的藥物。
目前認知行為療法為治療焦慮症的首選，根據國家精神疾病聯盟的說法，該治療的原理是讓民眾發覺不健康的思維模式，以及他們導致負面的行為與想法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言