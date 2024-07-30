安置兒童處理原則修正 盼減少跨縣市居托照顧

保母涉虐童案震驚社會，衛生福利部修訂「直轄市、縣（市）政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」，盼減少跨縣市居托、強化系統性合作，防憾事再次發生。

台北市劉姓保母去年8月受兒福聯盟委託照顧新北1歲男童，涉嫌於同年9月1日起至12月23日晚間10時許，對男童犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；男童於同年12月24日凌晨無意識，送醫後傷重不治，引發社會譁然。

衛生福利部社會及家庭署日前於網站公告，修正「直轄市、縣（市）政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」。

其中在原訂「建立並至少每6個月盤點適合照顧安置個案之居托人員名單」規定，修改為「建立並至少每6個月盤點適合照顧安置個案之轄內居托人員名單， 並依據安置個案需求，以媒合適當居托人員」。

社家署公告文件說明，此條文修改，是為減少跨轄安置，建議使用居托人員安置宜以轄內安置個案為主，並依個案需求媒合適當居托人員。但若各地方政府因資源不足或其他因素，須使用他轄資源，則應建立縣市間居托安置服務系統性合作機制或制度，切勿由主責社工逕將個案跨轄安置。

社家署代理署長張美美今天告訴中央社記者，安置原則上希望是在各縣市政府轄內；若有安置兒童要給保母帶，地方政府應6個月盤點1次哪些保母比較適合，並配合6個小時職前訓練。

張美美說明，各地方政府本來就有做當地保母管理，若轄內保母不足，需要跨縣市安置，則須跟該縣市建立系統性合作機制，以利該縣市保母管理單位掌握、進行後續管理；相關規定本來都是類似用意，但因各地方政府希望寫更清楚，因此在此次修正時，加入「轄內」等字樣。

此外，針對經主管機關交付安置個案的居托人員，於首次照顧安置個案前接受職前訓練課程建議至少6小時。社家署考量安置個案類型、創傷經驗及問題輔導等課程，與「托育人員在職訓練課程實施計畫」課程內容無對應，因此也在本次修正相關條文，未來此6小時課程將無法抵免其當年度在職訓練時數。