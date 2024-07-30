朱宗慶擊樂劇場「六部曲」 無言中反思表演本質

即使已經成為世界級演奏團體，但朱宗慶打擊樂團不改自我挑戰，即將推出擊樂劇場「六部曲」。全場沒有文字語言，希望團員透過演出重新思考擊樂本質，以6首樂曲追尋各種擊樂形式的終極演繹。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，這場音樂會起源於疫情時的大哉問，「在疫情無法演出時，我一個一個問團員，什麼是打擊樂？什麼又是打擊樂器？」朱宗慶說，對於技巧純熟，馬不停蹄演出的團員來說，已經很少再去思考有關擊樂的本質，「這正是個讓樂團有機會自我提問與反思的時機」。

擊樂劇場「六部曲」將以駐團作曲家洪千惠的全新創作「六棒傳奇之琴鍵奇緣」做為開場，8台馬林巴木琴、8名團員各展6棒技法；「鼓與光」則以電腦燈光串接經典鼓樂作品，挑戰精準極限；「蘊」利用鍵盤樂器演奏兩首阿根廷作曲家皮亞佐拉經典「遺忘」與「自由探戈」，與舞蹈肢體呼應。

「生命的喻示」運用燈光搭配各地傳統樂器，傳達世界音樂；「尋聲之境：遇」則改編作曲家櫻井弘二「這兒是香格里拉」的電影配樂，玩轉人聲與空間音效的交織對話；最終高潮「鬥陣」動員19人大型編制，加上拋棒與鼓陣等隊形流動，展現經典曲目「鑼鼓慶」的動感刺激。

朱宗慶表示，這場演出的每一個段落，都是把某種擊樂形式與劇場元素緊密貼合，「我們去除對語言的依賴，回歸純粹的擊樂震動，並與劇場元素做交融，這也是為何擊樂劇場『六部曲』會在戲劇院演出，而非音樂廳演出的原因。」

根據朱宗慶打擊樂團今天發布的新聞資料，這次的幕後團隊都是實力派，包括燈光設計車克謙、影像設計王奕盛、舞台設計陳慧以及服裝設計謝宜彣等，由鄭詠珊進行創意整合。

2024擊樂劇場「六部曲」將於10月3日至6日在台北國家戲劇院演出6場，11月2日至3日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出2場，11月23日至24日在台中國家歌劇院大劇院演出2場。