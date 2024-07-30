快訊

搞丟軍槍買空氣槍「以假亂真」 海陸新訓中心指揮官、營長下場慘了

奧運羽球／麟洋配跨屆8連勝 王齊麟評估進8強機率75到80%

奧運拳擊／第二回合一度扳平 黃筱雯仍止步16強

挺7月孕肚參戰奧運 醫師：激烈運動須經專業評估

中央社／ 台北30日電

埃及擊劍女將挺7個月孕肚參戰巴黎奧運。醫師今天提醒，若非運動健將，建議以散步等耗氧運動為主，激烈運動應專業評估，登山選擇近郊，別爬太高太遠，以免有需求時延誤就醫。

巴黎奧運如火如荼，埃及擊劍女子選手哈菲茲（Nada Hafez）今天在女子軍刀比賽拿下個人奧運首勝，但止步16強。隨後她在社群媒體Instagram自曝已懷有7個月身孕，讓各界相當吃驚。

台大醫院婦產部產科主任施景中告訴中央社記者，相信奧運選手背後有專業教練團隊評估，國家隊絕對不可能冒險，讓選手參加超過身體負荷的比賽。

一般民眾如果本身不是運動健將，施景中表示，通常建議以耗氧運動為主，如散步等，不要讓心肺功能下降，當然也有少數極端案例是參加馬拉松，並不特別鼓勵。

不過，施景中說，若經過專業教練評估認為可行，站在醫師立場也不會反對，運動對孕婦有正向幫助，甚至遇過不少孕婦進行重訓，只是每個孕婦的身體狀況不同，尤其當運動越激烈時，「一定要經過專業評估」。

至於登山，施景中表示，登山比較大的問題在於若受傷、突然陣痛、破水，送回平地需要一段時間，恐延誤就醫，建議爬近郊的山就好，不要太高太遠，甚至出動直升機才能運送，其他大致沒有太多限制，任何疑慮應尋求專業意見。

巴黎奧運 施景中 運動

延伸閱讀

奧運射箭／戴宇軒逼平法國強敵 拚到加射一箭敗止步32強

奧運拳擊／第二回合一度扳平 黃筱雯不敵頭號種子止步16強

奧運游泳／王冠閎預賽第8晉級 拚決賽教練稱至少要這成績內

奧運擊劍／埃及女將懷胎7月參戰奧運 曝「其實場上有3人」

相關新聞

50歲男同時罹患肺癌、直腸癌 震驚後勇敢挑戰「雙癌」

50歲男子上廁所肛門出血及排便有「裡急後重」感覺，到衛福部苗栗醫院直腸外科求診，經肛門指診及接受大腸鏡檢查，發現男子罹患...

徐華青春書寫「保持真誠」 願用善良方式看待世界

台裔美籍作家徐華以回憶錄「保持真誠」獲得2023年普立茲自傳文學獎，近期他返台宣傳著作，接受中央社記者專訪時分享，保持真...

4縣市大雷雨警報！明天慎防大雨 周末留意熱帶系統發展

周四起恢復夏季型天氣型態，中央氣象署預報員葉致均表示，明天水氣仍多，西半部、各山區可能有局部大雨，周四起恢復典型夏季天氣...

環保新文化運動 環境部決全面減塑

環境部拍板今年9月份全面禁用塑膠飲料杯、旅宿業明年起不得使用一次性盥洗用品，資源循環署則擴大推廣循環杯租借服務，更要導入職棒賽事當中！環境部長彭啟明30日於記者會指出，今年底聯合國將通過《全球塑膠公約》，著手減塑已成全球趨勢，希望形成「環保新文化運動」。

五月天石頭無法站立竟是這裡滑脫 骨科醫師：病人很多

五月天7月31日將於大陸山西太原，舉辦4場「回到那一天」25周年巡演，但相信音樂昨天發布公告，宣布吉他手石頭因傷告假，考...

衛福部禁保母跨轄收托安置童 民團：安置童恐無處去

衛福部修訂「直轄市、縣（市）政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」，要求縣市政府避免跨轄安置，預防剴剴案重演。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。