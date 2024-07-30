挺7月孕肚參戰奧運 醫師：激烈運動須經專業評估

埃及擊劍女將挺7個月孕肚參戰巴黎奧運。醫師今天提醒，若非運動健將，建議以散步等耗氧運動為主，激烈運動應專業評估，登山選擇近郊，別爬太高太遠，以免有需求時延誤就醫。

巴黎奧運如火如荼，埃及擊劍女子選手哈菲茲（Nada Hafez）今天在女子軍刀比賽拿下個人奧運首勝，但止步16強。隨後她在社群媒體Instagram自曝已懷有7個月身孕，讓各界相當吃驚。

台大醫院婦產部產科主任施景中告訴中央社記者，相信奧運選手背後有專業教練團隊評估，國家隊絕對不可能冒險，讓選手參加超過身體負荷的比賽。

一般民眾如果本身不是運動健將，施景中表示，通常建議以耗氧運動為主，如散步等，不要讓心肺功能下降，當然也有少數極端案例是參加馬拉松，並不特別鼓勵。

不過，施景中說，若經過專業教練評估認為可行，站在醫師立場也不會反對，運動對孕婦有正向幫助，甚至遇過不少孕婦進行重訓，只是每個孕婦的身體狀況不同，尤其當運動越激烈時，「一定要經過專業評估」。

至於登山，施景中表示，登山比較大的問題在於若受傷、突然陣痛、破水，送回平地需要一段時間，恐延誤就醫，建議爬近郊的山就好，不要太高太遠，甚至出動直升機才能運送，其他大致沒有太多限制，任何疑慮應尋求專業意見。