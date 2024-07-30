徐華青春書寫「保持真誠」 願用善良方式看待世界

台裔美籍作家徐華以回憶錄「保持真誠」獲得2023年普立茲自傳文學獎，近期他返台宣傳著作，接受中央社記者專訪時分享，保持真誠就是用強大且善良視野看待世界。

徐華（Hua Hsu）是「紐約客」雜誌特約撰稿人、美國巴德學院（Bard College）英語系教授，父母都來自台灣，是在美台裔第2代。在台灣半導體產業起飛年代，他的父親為更好職涯機會，與家人分隔台北、加州兩地，父子常透過傳真機聯繫情感，每年寒暑假母親也會帶他飛回台灣團聚。

徐華表示長大後，仍感受自己與台灣連結性強，畢竟是他的身分與家族歷史的一部分。不過全家目前已長居美國，只剩少數親戚在台灣，他笑說，現在造訪行程跟觀光客幾乎無兩樣，但多了自主選擇權，畢竟以前得聽父母親的話。

自我身分認同的焦慮對於移民後代總是個難題，徐華年輕時，就曾刻意與美國主流文化保持距離，接觸大量非主流的音樂、艱澀的文化，企圖用獨特品味為自己的身分下定義。他笑說，當時是想與眾不同，但現在因政治現實，讓他仍與美國主流感到疏離。

儘管韓國偶像團體如防彈少年團、NewJeans或是日本動漫等亞洲流行文化，近年在西方世界備受歡迎，徐華認為，這個潮流確實會讓亞裔孩子對自己身分更有信心，但還有更多因素，讓下一代孩子感到焦慮，好比美國前總統川普對COVID-19疫情的不當言論，就會抵消掉這些積極、正向影響。

致青春友誼 用真摯過往勾起讀者年輕回憶

在「保持真誠」（Stay True）裡有他與父親當時透過傳真機的書信來往，如何解困難的數學題，討論「超脫樂團」主唱寇特柯本（Kurt Cobain）的逝世，還有許多老照片、海報，並分享許多他喜愛音樂。

徐華透露，傳真機信件儘管已褪色，幾乎都還留存，他自認是感性、念舊的人。但他不希望讀者在閱讀過程只聚焦他的回憶，而是藉此勾起各自生命經歷。他尤其不想讓讀者感受到「我活在最好的時光，而你錯過了」，這本書是期待讓大家憶起其友誼、青春與熱情曾經所在。

全書不少字句出自於徐華21歲時的日記本，是他好友阿健意外過世後，因懊悔、不希望好友消失，不想忘記相處點滴的抒發，「寫他就像再跟他活一次」，徐華也在撰寫過程，反覆審視種種事件對他的影響。

現在他還會在同一本日記書寫，雖然僅剩幾頁空白，但似乎還夠寫。

徐華苦笑：「年輕時對事物的感受力很強烈，但隨著年紀漸長、感覺會慢慢變少，當然，我還是有寫關於自己的東西，只是沒什麼時間和精力去做」，不過他認同書寫是療癒自我的重要過程，無可取代。

堅守個人道德價值觀 對朋友、自己都真誠

所謂的「保持真誠」究竟是什麼，徐華說，原本只是他和阿健之間才懂的一個笑話，甚至不記得為什麼會互相說這句話。但他現在認為，「保持真誠」意味著堅守自己的道德與價值觀，並用強大且善良的方式看待世界。

「這不會是最終或完整的固定狀態，但只要你持續保有這種觀點前進，就是我所理解的『保持真誠』，即便我們不一定能達成最終目的地」，徐華希望無論如何，我們都要對朋友真誠、對自己真誠。