快訊

搞丟軍槍買空氣槍「以假亂真」 海陸新訓中心指揮官、營長下場慘了

奧運羽球／麟洋配跨屆8連勝 王齊麟評估進8強機率75到80%

奧運拳擊／第二回合一度扳平 黃筱雯仍止步16強

培育繪本新秀 李遠邀業者談培力導師制度

中央社／ 台北30日電
文化部長李遠。圖／聯合報系資料照片
文化部長李遠。圖／聯合報系資料照片

文化部19日首度推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」徵件，至今已95件作品報名。文化部長李遠今天邀請業者交流，針對資格認定及培力導師制度討論，盼能更貼近創作者及產業需求。

李遠今天表示，繪本作家都是孤獨的。他出過繪本、拍過電影，也辦過影視音實驗教育，所以同為創作者，他經常是以自己的經驗出發，思考文化部政策如何真正具體的培養創作者。

李遠表示，因此繪本及圖文書的新秀計畫，就是打破過去補助各自為政的狀況，讓補助不再如同以往依照執行項目核銷，而是提供創作者創作歷程中的基本生活費，再加以培力導師制度，真正陪伴30名繪本創作者度過創作的1年，最終讓創作獲得出版、外譯、跨域應用的機會。

與會業者認同培力導師制度，信誼基金出版社總編輯陳曉玲建議可採小組共學或教學方式，增加培力導師的多元性，讓小組成員一起分享創作過程。作家、繪本評論人及譯者賴嘉綾也以劍橋的繪本學校為例，類似小組共同討論、學習的機制，著重於學生自主學習、彼此分享，導師比較是站在引導的角色。

「繪本及圖文書創作新秀獎勵」開放未曾出版或曾出版2本以內的繪本或圖文書新秀創作者均可申請。小天下總編輯李黨提醒，許多圖像工作者雖然出版2本以上，但並非自己作品，資格認定上可有更多討論。大前文化負責人李若蘭也建議，繪本創作的文字及插畫若有不同人進行，須留意補助及分工的情形。

今日與會代表聚集多名產業界人士，包含小兵出版社總編輯柯作青、童里繪本洋行負責人林幸萩、繪本翻譯與兒童文學研究工作者蘇懿禎、水滴文化總編輯陳嘉芬等。李遠表示，目前獎勵徵件階段，有關資格認定及培力導師，所有的建議都提供執行時重要的參考，「希望讓反應活絡，提高創作者投入的意願。」

「繪本及圖文書創作新秀獎勵作業要點」自19日公告徵件至今，已有95件報名，其中73件未曾出版過繪本及圖文書、16件曾出版1本、6件曾出版2本以內。線上申請至10月15日，並訂於8月15日下午2時辦理線上徵件說明會。

創作者 文化部 李遠

延伸閱讀

欲蓋彌彰？ 閩南語認證考正名「台灣台語」 學者12字痛批政府

上路逾10年 閩南語語言認證考試將正名「台灣台語」

將在全台建立100處文化基地 李遠：打造文化為國家經濟力

三軍儀隊撤出中正紀念堂本堂 文化部長李遠：一小步花了44年

相關新聞

50歲男同時罹患肺癌、直腸癌 震驚後勇敢挑戰「雙癌」

50歲男子上廁所肛門出血及排便有「裡急後重」感覺，到衛福部苗栗醫院直腸外科求診，經肛門指診及接受大腸鏡檢查，發現男子罹患...

徐華青春書寫「保持真誠」 願用善良方式看待世界

台裔美籍作家徐華以回憶錄「保持真誠」獲得2023年普立茲自傳文學獎，近期他返台宣傳著作，接受中央社記者專訪時分享，保持真...

4縣市大雷雨警報！明天慎防大雨 周末留意熱帶系統發展

周四起恢復夏季型天氣型態，中央氣象署預報員葉致均表示，明天水氣仍多，西半部、各山區可能有局部大雨，周四起恢復典型夏季天氣...

環保新文化運動 環境部決全面減塑

環境部拍板今年9月份全面禁用塑膠飲料杯、旅宿業明年起不得使用一次性盥洗用品，資源循環署則擴大推廣循環杯租借服務，更要導入職棒賽事當中！環境部長彭啟明30日於記者會指出，今年底聯合國將通過《全球塑膠公約》，著手減塑已成全球趨勢，希望形成「環保新文化運動」。

五月天石頭無法站立竟是這裡滑脫 骨科醫師：病人很多

五月天7月31日將於大陸山西太原，舉辦4場「回到那一天」25周年巡演，但相信音樂昨天發布公告，宣布吉他手石頭因傷告假，考...

衛福部禁保母跨轄收托安置童 民團：安置童恐無處去

衛福部修訂「直轄市、縣（市）政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」，要求縣市政府避免跨轄安置，預防剴剴案重演。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。