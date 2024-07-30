培育繪本新秀 李遠邀業者談培力導師制度

文化部19日首度推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」徵件，至今已95件作品報名。文化部長李遠今天邀請業者交流，針對資格認定及培力導師制度討論，盼能更貼近創作者及產業需求。

李遠今天表示，繪本作家都是孤獨的。他出過繪本、拍過電影，也辦過影視音實驗教育，所以同為創作者，他經常是以自己的經驗出發，思考文化部政策如何真正具體的培養創作者。

李遠表示，因此繪本及圖文書的新秀計畫，就是打破過去補助各自為政的狀況，讓補助不再如同以往依照執行項目核銷，而是提供創作者創作歷程中的基本生活費，再加以培力導師制度，真正陪伴30名繪本創作者度過創作的1年，最終讓創作獲得出版、外譯、跨域應用的機會。

與會業者認同培力導師制度，信誼基金出版社總編輯陳曉玲建議可採小組共學或教學方式，增加培力導師的多元性，讓小組成員一起分享創作過程。作家、繪本評論人及譯者賴嘉綾也以劍橋的繪本學校為例，類似小組共同討論、學習的機制，著重於學生自主學習、彼此分享，導師比較是站在引導的角色。

「繪本及圖文書創作新秀獎勵」開放未曾出版或曾出版2本以內的繪本或圖文書新秀創作者均可申請。小天下總編輯李黨提醒，許多圖像工作者雖然出版2本以上，但並非自己作品，資格認定上可有更多討論。大前文化負責人李若蘭也建議，繪本創作的文字及插畫若有不同人進行，須留意補助及分工的情形。

今日與會代表聚集多名產業界人士，包含小兵出版社總編輯柯作青、童里繪本洋行負責人林幸萩、繪本翻譯與兒童文學研究工作者蘇懿禎、水滴文化總編輯陳嘉芬等。李遠表示，目前獎勵徵件階段，有關資格認定及培力導師，所有的建議都提供執行時重要的參考，「希望讓反應活絡，提高創作者投入的意願。」

「繪本及圖文書創作新秀獎勵作業要點」自19日公告徵件至今，已有95件報名，其中73件未曾出版過繪本及圖文書、16件曾出版1本、6件曾出版2本以內。線上申請至10月15日，並訂於8月15日下午2時辦理線上徵件說明會。