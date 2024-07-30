4縣市大雷雨警報！明天慎防大雨 周末留意熱帶系統發展

周四起恢復夏季型天氣型態，中央氣象署預報員葉致均表示，明天水氣仍多，西半部、各山區可能有局部大雨，周四起恢復典型夏季天氣，水氣較少；至於未來是否還有颱風生成，周末後還需持續密切觀察。

根據氣象署網站，今日最高溫位於新竹竹東35.7度，其他地區包含台北社子及嘉義農試嘉義分所35.6度、新北三峽及桃園中大臨海站35.3度、彰化北斗35.1度、彰化竹塘35度。

氣象署今下午5時40分也發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含雲林縣、彰化縣、南投縣、台中市，影響時間將持續到晚間6時45分，呼籲慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另也發布山區暴雨，警戒區域為新北三峽區，影響時間持續到晚上7時38分。氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

葉致均說明，明天起台灣附近偏西南風，水氣偏多，南部整天有不定時短暫陣雨或雷雨，西半部、各山區有局部大雨，中北部及中部山區可能會有局部豪雨。

周四至下周一（8月1日至5日）將恢復為典型夏季天氣，環境風場仍為偏西南風，但風力弱、水氣減少，各地白天高溫炎熱、午後易有短暫雷雨，清晨至上午，中南部地區可能有局部短暫陣雨。

颱風部分，葉致均指出，目前日本南方海面（台灣東部遠方海面）是一片大低氣壓，其中可能會有部分雲簇在醞釀發展，就目前資料觀察，周末後需再留意是否有熱帶系統發展，後續會持續關注；溫度方面，葉致均說，在不下雨的情況下，各地高溫約32至35度。