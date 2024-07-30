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緩起訴毒品戒癮治療成效佳 苗檢與5醫院簽MOU

中央社／ 苗栗縣30日電

為讓毒品施用者有合適的治療與處遇，降低毒癮復發與再犯，苗栗地檢署今天與5家醫療機構簽署合作備忘錄（MOU），協助毒品緩起訴被告接受戒癮治療，脫離毒害。

根據司法官學院犯罪防治研究中心去年發布研究報告顯示，相較於傳統刑罰或機構性的處遇手段，完成緩起訴附命戒癮治療（即緩護療）的再犯率僅35.6%，比其他處遇方法（監禁72%、觀察勒戒45%、強制戒治57%）的5年再犯率大幅降低，顯示緩護療具有較為溫和且可幫助毒品施用者維持社區連結、抑制再犯的效果。

苗栗地檢署與衛福部苗栗醫院、大千綜合醫院、大千南勢醫院、為恭紀念醫院、衛福部豐原醫院展開合作，今天在苗栗司法大廈大廳舉行「苗栗地區緩起訴毒品戒癮治療合作備忘錄」簽署儀式，由苗檢檢察長蔡宗熙與5家醫院代表共同簽署，苗栗縣長鍾東錦也參與見證。

蔡宗熙表示，對施用毒品病犯採用緩起訴戒癮治療，優於單純監禁刑罰，讓這些施用毒品的被告以病人身分進入醫院接受處遇，能夠維持與社會、家庭的連結，毒品施用者就如同慢性病患，只要有心且配合戒癮治療，就有機會戒除毒癮。

蔡宗熙說，打擊毒品犯罪需要全社會共同努力，地檢署不僅要緝毒，更與醫療院所密切合作，透過醫療協助藥癮者遠離毒品，回歸正常社會生活，唯有透過各界協作，才能有效遏止毒品蔓延。

會中也邀請苗栗福星教會牧師黃靖翔、陳勳勵等人見證分享戒癮成功經驗，他們都曾深陷毒品泥淖，在多方努力和支持下，最終成功戒癮，並成為幫助他人、給予祝福的牧者，希望以自身經歷鼓勵更多毒癮患者積極參與戒治計劃。

司法官 成功 毒品

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