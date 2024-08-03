鞋全家福父親節特惠~8/12 全面85折

圖／鞋全家福 提供

鞋全家福父親節特惠即將倒數，全面85折只到8/12，會員再享95折，8/5-8/12指定品牌運動鞋限時特惠75折、GOOD-DAY女鞋8折，APP會員歡迎使用當月壽星優惠。

父親節限時特惠!

★8/5-8/12購買adidas或New balance運動鞋全系列指定款75折。

★特價品、拖鞋、活動品除外★ 圖／鞋全家福 提供

★8/5-8/12購買GOOD DAY女鞋全品項正價品８折。

圖／鞋全家福 提供

商品卡鞋全家福商品卡便利購，適合學校迎新、公司獎勵員工及愛心公益等諸多節慶活動贈品，歡迎洽詢各門市訂購，或直撥訂購專線 0800-068333 轉2

▲鞋全家福商品卡依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供

鞋全家福線上購物

圖／鞋全家福 提供

鞋全家福線上購物、實體門市取貨免運，讓您一次購物同時擁有網路購物的便利及實體門市親切服務，歡迎多加使用。鞋全家福線上購物網

線上購物*輸碼現折*即日起到8/15，於線上購物官網單筆滿$1,000元，輸入折扣碼【F88MKT-100】立即折抵$100元。

★鞋全家福線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供

MIT協力店鞋全家福是MIT微笑標章商品協力店，提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，力挺台灣在地製造，訴求品質安心認證，歡迎親臨門市或線上購物官網選購。認明<微笑標章>安心選購!

圖／鞋全家福 提供

昂路名鞋館隨著國人對休閒生活的重視，三商行在鞋全家福之外，成立「昂路名鞋館」；以國際化、多元化滿足您時尚與全方位的購物需求。

▼即日起～8/12，昂路名鞋館歡慶父親節消費滿$3300現折300，滿$5000現折500，滿額最高現折1000。

圖／鞋全家福 提供

▼昂路名鞋館販售品牌▼(款式與品牌依門市實際販售為準)

圖／鞋全家福 提供

昂路線上購物特惠加碼

圖／鞋全家福 提供

即日起到8/12，昂路線上購物給您專寵購物特惠▶消費滿$2,200元，現折$250元；滿$6,000元，現折$700元 (此為線上購物專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒)

圖／鞋全家福 提供

昂路名鞋館線上購物網：https://reurl.cc/RqpOgn鞋全家福官網：https://www.familyshoes.com.tw/鞋全家福粉專：https://www.facebook.com/familyshoesinfo鞋全家福IG ：https://www.instagram.com/familyshoes_ig/