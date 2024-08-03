鞋全家福父親節特惠~8/12 全面85折

文／ 鞋全家福 提供

圖／鞋全家福 提供
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父親節限時特惠!

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★特價品、拖鞋、活動品除外★ 圖／鞋全家福 提供
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▲鞋全家福商品卡依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供
▲鞋全家福商品卡依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供

鞋全家福線上購物

圖／鞋全家福 提供
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★鞋全家福線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供
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▼昂路名鞋館販售品牌▼
(款式與品牌依門市實際販售為準)

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(此為線上購物專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒)

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昂路名鞋館線上購物網：https://reurl.cc/RqpOgn
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