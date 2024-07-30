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無人機教育向下扎根 12月起14歲可申請學習操作證

中央社／ 台北30日電

交通部民航局推動無人機教育向下扎根，修改相關規定，學習操作證申請年齡從16歲放寬為14歲，各類操作證效期也延長，預定12月起實施。

民航局副局長林俊良今天在交通部例行記者會說，目前的無人機科技發展相當迅速，呈現大型機長程化（越高、越遠）、小型機更精密、功能更強趨勢，民航局自111年即配合行政院與相關部會，著手修正遙控無人機管理規則，讓管理機制與科技發展能更緊密結合。

林俊良說，「遙控無人機管理規則修正草案」正在法制作業中，預計12月實施；其中，為讓無人機教育與活動進一步向下扎根，並方便推廣，無人機學習操作證申請年齡將由16歲放寬為14歲；各類操作證效期也從2年延長為3年，並適度調整規費，讓無人機更普及、相關程序更方便。

另外，民航局為提升無人機品質與安全性，「遙控無人機管理規則修正草案」中，也規範市售無人機將全面納管。

林俊良說，為了強化無人機管理機制，未來註冊的無人機，均須通過數位發展部認可的專業單位資安檢測，主要是預防視距外的無人機遭駭；而原本無須飛安檢驗與商品檢驗的25公斤以下無人機，未來也將全部納入檢驗，未逾2公斤無人機須取得經濟部標檢局商品檢驗證明文件，2公斤以上無人機則須取得民航局型式檢驗合格證。

草案也規範，市面上的無人機，國內無人機製造商應取得經濟部工業局核發工廠登記證、進口無人機則由財政部專屬貨品號列管理審核，並應符合國家通訊傳播委員會有關射頻管理之規定；相關資訊將全面納管，整合至遙控無人機管理資訊系統由製造商、進口商進行登錄。

林俊良說，12月起，先由民航局輔導業者了解法規內容並完成檢驗與登錄；明年12月起，市面販售的遙控無人機均完成登錄後，輔導法人使用合格的無人機，確保無人機使用安全；116年12月1日起，法人飛航活動時將全面使用經檢驗合格並完成登錄的無人機。

民航局統計，至6月底，國內無人機註冊總數已達4萬368架，合格人員操作證數量1萬9573張，具有執行無人機商業活動資格的法人團體共742個，每月由民航局審查及會商地方政府同意的活動案件約500餘件。

安檢 民航局 法人

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