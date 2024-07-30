登革熱屈公病境外移入創5年同期新高 疾管署示警

疾管署今天公布今年以來已有境外移入155例登革熱、6例屈公病，都高於近5年同期，感染來源地區以東南亞為主，籲民眾前往當地注意防蚊；另新增1例50多歲男性確診日本腦炎。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報指出，7月23日至29日無新增登革熱本土病例；但今年累計155例境外移入病例，高於2020年至2023年同期（介於5至84例），感染國家以東南亞國家為主，其中以印尼77例、馬來西亞20例、馬爾地夫13例及泰國13例為多。

同樣為蚊媒病的屈公病，李佳琳說明，7月23至29日新增1例自菲律賓的境外移入屈公病；今年累計6例境外移入，均為外國籍個案，感染國家源頭為菲律賓3例，印尼、印度、馬來西亞各1例，高於近5年同期病例數。

另新增1例日本腦炎確定病例，李佳琳說明，個案居住南投縣，為50多歲男性，7月14日陸續出現發燒、出現意識障礙、譫妄、意識不清等症狀；17日入住加護病房、28日死亡、29日研判確診。接觸者無疑似症狀，但住家附近有鴿舍及水田等高風險場域。今年日本腦炎累計已18例，含2例死亡。

疾管署發言人羅一鈞指出，登革熱，屈公病在新北市中和地區曾經發生群聚感染；提醒民眾出遊注意防蚊；此外，凱米颱風雨量豐沛，降雨後1週為登革熱防治關鍵期，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，清理打造無蚊家園，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。