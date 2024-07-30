她流產+2次試管驚險生龍鳳胎 醫提醒安胎黃金時間

台灣早產率持續居高不下，每10位新生兒中就有1名，今年45歲的孫小姐經歷流產及2次試管後，終於成功圓夢懷上龍鳳胎，但孕期間卻因高位破水持續一周而緊急住院安胎。醫師指出，醫源性早產是最常見的早產類型，通常是孕婦身體出狀況，如高齡、妊娠糖尿病、多胞胎等，治療藥物有2大類，其中「催產素受體拮抗劑」，能精準抑制子宮收縮的專一性較高，避免出現心搏過速、呼吸困難、急性肺水腫等不適感。

活產早產兒分為自發性、破水及醫源性早產，醫源性早產通常是孕婦身體出狀況，如罹患子癲前症、妊娠糖尿病、高齡、多胞胎等，醫源性早產近年有升高趨勢。三大婦產科相關醫學會今共同發布「安胎治療建議」，包含藥物接軌國際、留意十大孕婦高風險症狀、爭取至少48小時的時間給予藥物以促進胎兒肺泡成熟等。

112年女性生育平均年齡為32.44歲，但34歲以上懷孕就算高齡產婦，自110年起，台灣每年每3位產婦就有1位是高齡產婦，台灣周產期醫學會理事長詹德富說，國內外研究皆指出，每6位孕婦就有1位罹患妊娠糖尿病；有10%的孕婦在孕期間會合併各種高血壓疾患，懷孕時孕婦心肺壓力本身就大，高齡與孕期患有併發症的孕婦將一旦面臨早產風險與相關治療。

孫小姐在經歷流產及2次試管後，終於成功圓夢懷上龍鳳胎，孕期卻因高位破水持續一周而緊急住院安胎，因為子宮頸已擴張且有宮縮的狀況，當下就被護理人員要求立即臥床安胎，就怕寶寶因為早產而有併發症。

孫小姐說，自己曾從事醫護工作，很幸運能與醫師討論治療方案，並得到醫師完整的解釋與說明，當自己在懷孕期間出現早產徵兆的黃金48小時內，與醫師討論使用安全的安胎藥物，且用藥後沒有任何不適與副作用，不僅確保母體安全也為2個胎兒爭取更多時間，順利將孕期延後至27周進行剖腹生產，讓寶寶有更充分的時間成長發育。

詹德富指出，所謂早產是指懷孕週數滿20周，但未滿37周的生產，分為自發性、破水及醫源性早產，醫源性早產通常是孕婦身體出狀況，如罹患子癲前症、妊娠糖尿病、腎臟疾病或高齡、多胞胎導致，近年醫源性誘發的早產比例有逐年升高趨勢，一旦孕期出現早產徵兆或早發性子宮收縮就要就醫，謹慎進行安胎照護與治療，以延長懷孕周數，為胎兒爭取更多時間待在媽媽子宮內發育成熟，提升存活率，降低嚴重併發症、死亡率與早產後遺症的發生。

治療方面，目前核可用於預防與延遲早產或安胎的治療藥物有2類，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，一種是乙型受體促效劑（β-agonists），因為成份是類似瘦肉精的交感神經興奮劑，可抑制子宮的收縮及強度，但是同時也作用於支氣管與血管，導致副作用發生率高，臨床研究指出，孕婦使用乙型受體促效劑（β-agonists）後約有75.5%出現心搏過速、約15.6%會出現心悸，以及胸悶、胸痛、頭暈、全身無力、呼吸困難等不適感，也有機會發生致命的急性肺水腫。

黃建霈說，如果是高齡、孕前肥胖、甲狀腺異常及妊娠相關疾病等高危險族群，使用乙型受體促效劑恐弊大於利，且該類藥物早在2013年被歐盟禁用、英國等歐洲各國也不建議使用，美國則因副作用發生率過高而建議減少使用該藥物；不過，近年納入健保給付的另一款安胎藥物「催產素受體拮抗劑」，僅針對催產素受體作用，精準抑制子宮收縮的專一性較高，臨床研究顯示其心血管作用發生率僅約8.3%。