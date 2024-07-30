西半部、各山區31日防大雨 台東留意焚風發生

氣象署今天表示，明天水氣仍多，西半部、各山區可能有局部大雨，其中北部及中部山區不排除達豪雨等級，提醒台東地區可能會有焚風；週末之後須觀察日本南方是否有熱帶系統發展。

中央氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，明天起台灣附近偏西南風，不過明天水氣偏多，南部整天有不定時短暫陣雨或雷雨，西半部、各山區有局部大雨，其中北部及中部山區可能會有局部豪雨。

葉致均提醒，明天各地高溫約攝氏32至35度，由於偏西南風，台東地區要留意可能有焚風發生。

葉致均指出，8月1日至5日恢復為典型的夏季天氣，仍然為偏西南風，但風力弱、水氣減少，各地白天高溫炎熱、午後易有短暫雷雨，而清晨至上午中南部地區可能有局部短暫陣雨。

葉致均提到，目前在日本南方海面（台灣東部遠方海面）是一片大低壓帶，其中可能會有部分雲簇在醞釀發展，就目前資料觀察，週末之後需要再留意是否有熱帶系統發展，後續氣象署會持續關注。