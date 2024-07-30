嘉縣朴子文學地景展 展現百年文史風貌

嘉縣文觀局與中正大學台灣文學與創意研究所合作，在朴子水道頭文創聚落舉辦「在水一方-朴子文學地景展」，8名知名詩人與繪師聯合創作，展現朴子百年文化歷史與風貌。

嘉義縣文化觀光局今天告訴中央社記者，朴子文學地景展展覽以「水」（朴子溪）的流向作為開端，展開多樣活動，展覽融入地景探索，透過小旅行路線，讓觀者探索朴子的人物故事及地景，看見其深厚文化底蘊。

邀請江寶釵、解昆樺、方群、大可、李長青、楊子澗、紫鵑、尹凡等8名詩人為朴子八景題詩，搭配繪師林金田及俞儂的畫作，精彩呈現朴子故事。

文觀局說，展覽呈現的小旅行路線包括朴子老街行踏、朴子竹枝線、花開祈願線，行程涵蓋水道頭文創聚落、荷苞嶼、天星新村、鬼仔橋與龍樹亭，民眾在展場可沿著展覽動線朗誦詩詞、品嚐在地小點心，感受文化氣息。

展覽期間為7月26日起至114年3月16日止，每周三至周日上午11時至下午6時，詳情可至嘉藝點水道頭文創聚落粉絲專頁查詢。