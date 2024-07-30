地勤暴力事件頻傳 產業工會籲：制定防止旅客騷擾守則

凱米颱風影響，導致大量航班延誤或取消，頻傳旅客對地勤人員暴力事件，台灣機場地勤產業工會呼籲，國籍航空公司應參考日本航空業，制定防止旅客騷擾守則，以利一線員工當下判斷以保護自身權益，並警惕少部分言行不當旅客。

台灣機場地勤產業工會今發表聲明表示，天然災害發生時，航空公司調度困難、旅客行程受影響、員工冒著風險出勤承擔更高強度的工作量，但地勤人員往往成為旅客抒發不滿時的首要對象華航和虎航27日因行李運送延誤，地勤人員遭旅客辱罵；28日金門機場更發生旅客因候補不上機位，用椅子攻擊立榮航空地勤人員的事件。

工會表示，事件發生過後，華航即發聲明表態力挺員工、立榮航空也發聲明表態將協助員工提告，但類似的旅客滋擾甚至暴力事件，並不只在天然災害期間發生、也不只發生在地勤人員，空服員或是其他運輸業、服務業從業人員，被顧客不當對待，甚至構成職場不法侵害的爭議，時有所聞。

工會呼籲，國籍航空公司作為大型運輸業和大型服務業資本，應參考日本航空業整理「顧客騷擾」類型的新作法，制定相關守則，以利一線員工當下判斷以保護自身權益，並警惕少部分言行不當旅客，做為台灣服務業的表率。

工會也強調，疫情後航班復甦，機場硬體設備老舊或是地勤人員不足，進而影響調度的情況，也因人力不足導致加班時數提高、工作強度提高，勞動環境逐漸劣化。凱米颱風期間的調度難題，已充分顯現其結構性問題，如再因不時發生的旅客滋擾事情，導致地勤人員心寒離開航空業、或吸引不了人才進入航空業，最後只會變成三輸局面。