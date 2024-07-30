台灣之光平均12歲 淡水愛樂團獲維也納音樂節冠軍

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觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
「淡水愛樂管樂團」在奧地利維也納舉行的2024至高榮耀國際青少年音樂節的國際比賽中，獲得交響管樂組第一名， 圖／紅樹林有線電視提供
「淡水愛樂管樂團」在奧地利維也納舉行的2024至高榮耀國際青少年音樂節的國際比賽中，獲得交響管樂組第一名， 圖／紅樹林有線電視提供

來自台灣的「淡水愛樂管樂團」今年七月初在奧地利維也納舉行的2024至高榮耀國際青少年音樂節的國際比賽中，從全球37支隊伍當中，脫穎而出，獲得交響管樂組第一名，這群來自淡水各學校成員平均僅12歲，團練時間只有三個多月，能夠奪冠團員們都非常高興，很開心能夠為國爭光。

老師張聖以表示，新北市淡水愛樂管樂團，自2014年創立，成軍十年，團員的年齡從國小四年級到高一，分別來自新北市淡水及關渡地區多所學校，只能利用課餘例假日練習，榮獲佳績非常難得。淡水愛樂管樂團，希望自己創造環境，讓對管樂有興趣的孩子能利用週末練習，這次得到冠軍可說是相當感動。

張聖以表示，其實要遠赴奧地利比賽，比他們想像得更困難，光是籌措經費，團員須自行負擔基本旅費，部分孩子就無法前往，他們的樂團規模非常小，且受限經費，能帶的樂器也不是很平均，運費更是龐大，因此這次能夠遠到歐洲參與音樂節，不僅是藉由音樂帶孩子到世界體驗更多，更拿下好成績，為自己的表現在音樂上更有自信。

淡水 音樂

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