早產黃金48小時安胎 護理師高齡媽保住龍鳳胎

台灣早產率居高不下，即使有臨床護理經驗的孕媽媽，依然對安胎徬徨，今年45歲的孫姓女子多次嘗試，終於懷上龍鳳胎，竟約20週突然破水，幸好把握黃金48小時安胎，母子均安。

晚育成現代趨勢，34歲以上懷孕就算高齡產婦，民國112年女性生育平均年齡為32.44歲，台灣早從110年起每3名產婦就有1人高齡產子，台灣周產期醫學會理事長詹德富今天在記者會提醒，晚育世代應慎防早產危機，預防並延遲迫切早產的治療，也就是俗稱的安胎是關鍵。

安胎藥把握黃金48小時，是安胎用藥安全建議之一。台灣母胎醫學會理事長蕭勝文表示，住院安胎治療目的是在爭取至少48小時給予藥物，以促進胎兒肺泡成熟，降低早產兒發生新生兒呼吸窘迫症候群，對出生後胎兒呼吸有所助益，降低併發症、增加存活率。

孫姓女子是蕭勝文人工生殖成功個案，她結婚後努力嘗試自然受孕無果，經歷流產及2次試管終於圓夢懷上龍鳳胎，連醫師都捨不得看著高齡產婦的她，挺著超大肚子，不料她在孕期因高位破水持續1週，緊急住院安胎，幸好趕上黃金48小時，雖僅延5至6週，但寶寶有更充分時間發育。

現行安胎治療藥物有2類，分別為乙型受體促效劑、催產素受體拮抗劑，蕭勝文說，催產素受體拮抗劑比較不會像乙型受體促效劑出現心跳過速等不適，已納入健保給付，高齡、多胞胎、高血壓、糖尿病或氣喘等高風險群孕婦可第一線採用，提升母胎安全與降低副作用風險。

台灣多數民眾有安胎意識，卻對風險認知不足，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，孕期有早產徵兆或早發性子宮收縮應儘速就醫，在臨床上真的見過有安胎風險孕婦堅持留住寶寶，服用安胎藥物，不止沒保住孩子，還進加護病房，甚至死亡，應與醫師共同謹慎討論。