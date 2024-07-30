COVID-19疫情連3週降 40多歲女併發肺炎亡

疾管署今天表示， 受颱風影響，上週COVID-19本土併發症與就診人次都降，疫情已連3週下降，預估8月中旬脫離流行。不過有新增死亡個案為南部40多歲女性，併發肺炎和呼吸衰竭亡。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報記者會表示，7月23日至29日新增584例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症），較前週下降約25%；另外，新增90例死亡病例，國內新冠疫情下降仍處流行期，須留意重症發生風險。

死亡個案中較年輕個案，疾管署防疫醫師林詠青說明，為南部40多歲女性，沒有潛在疾病，上次接種疫苗為2022年時，6月中旬間歇性發燒、鼻塞、流鼻水，且同住家人在差不多期間也有發燒情況；期間到診所就醫過，COVID-19快篩陽性，並給予症狀治療藥物。

林詠青指出，患者在出現症狀後第3天開始呼吸喘，第5天就醫時已經低血氧、雙側肺炎，黴漿菌也驗出陽性，給氧後低血氧仍未改善，插管使用呼吸器，轉加護病房並給予抗生素和抗病毒藥物，但仍持續有發燒、意識混亂狀況，且併發氣胸和肺膿瘍，住院6週於7月下旬不幸過世，死因為COVID-19併發肺炎和呼吸衰竭。

疾管署發言人羅一鈞指出，上週受颱風假影響，各種疾病就診人次都明顯下降，COVID-19就診上週5.6萬人次，較前週降37%，已連3週下降。

羅一鈞預估，因颱風天無法看診的患者下週會出來看診，就診人次數可能反彈，但因定點醫師回饋、長照機構監測指標都在改善，加上颱風假類似軟封城，大型集會取消，有2、3天沒辦法大規模傳播，對未來幾週疫情都有正向幫助，因此認為疫情仍會持續下降，樂觀預估8月中旬會脫離流行期。

李佳琳表示，全球COVID-19陽性率持續上升，其中歐洲、美洲及西太平洋區陽性率呈上升趨勢，部分國家如美國自5月中旬以來陽性率持續上升，日本病例數已連續11週上升，希臘、比利時等國家病例數亦呈上升趨勢。