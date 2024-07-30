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南投首場電音潑水派對8/3登場 邀親子擊退酷暑

中央社／ 南投縣30日電

南投首場親子電音潑水派對8月3日在南投縣政府後側廣場舉行，結合電音派對、打水仗元素，適合年輕人、親子同樂，炎炎夏日，縣府邀台中、彰化、南投民眾來打敗「酷暑怪獸」。

南投縣政府、民眾黨南投縣議員簡千翔服務處8月3日在縣府廣場舉辦「南島水電趴」，現場規劃戲水池、氣墊城堡讓讓孩童快樂打水仗，南投縣長許淑華今天出席宣傳記者會表示，多名縣議員期盼除傳統文化，也能舉辦活動融入更多次文化流行元素，因此，縣府與簡千翔服務處合辦南島水電趴，邀爸爸、媽媽帶小孩來玩。

許淑華表示，現場設置戲水池讓小孩穿泳裝、持水槍射水打敗怪獸，還有電音派對市集，大人欣賞電音趴、小孩玩水槍打敗酷暑怪獸、玩氣墊城堡；另外，縣府對文化發展相當重視，因颱風凱米延期的南投山城藝術節8月13日在竹山鎮三月寶宮登場，有藝人團體演出。

簡千翔說，南島水電趴是南投首場親子電音潑水派對，活動時間8月3日上午9時至下午3時，免費入場，限量發送水槍，會場四周也有市集，每個攤位都經篩選，販賣商品各具特色，還有反毒、新住民等宣導攤位，歡迎中彰投年輕人、親子來「嗨翻南投」。

派對 親子

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