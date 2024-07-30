暑假全家出國留意！腸病毒未脫流行期 日韓星泰病例增

我國腸病毒疫情呈下降趨勢，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，門急診就診人次下降近2成，但目前仍處流行期。現在是暑假期間，鄰近日本、韓國、泰國及新加坡的腸病毒疫情皆持續上升，近期病例數高於近年同期，提醒家長帶幼兒開心出遊，也別忘持續落實個人防護措施。

依據疾管署監測資料顯示，第30周（7月21日至7月27日）腸病毒門急診就診1萬3268人次，較前一周（1萬6385人次）下降，近期實驗室監測腸病毒以克沙奇A型為主，易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型零星檢出，感染個案均為輕症。

李佳琳表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速。今年累計有4例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型及克沙奇A10型各2例，其中3例為未滿1歲幼童，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵，如發現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍，無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，盡快送醫。

暑假期間，請家長保持警覺，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前，務必正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會，並保持個人及孩童衛生、協助孩童養成良好生活習慣。若家中幼兒感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，並請留意幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵，應儘速就醫掌握治療黃金時間。