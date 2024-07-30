高鐵假期「太平雲梯、故宮南院1日遊」6人同行1人免費

「2024高齡健康產業博覽會」將於8月2日至4日在台北世貿一館登場，台灣高鐵為推廣樂齡旅遊，精選多款適合高齡族群的「高鐵假期」旅遊行程，單筆訂單滿5000元就送「高鐵假期500元旅遊抵用券」乙張，現場下訂任1行程即可參加抽獎。此外，訂購「嘉義太平雲梯雲海．故宮南院1日豐富行」，還可享6人同行1人免費的博覽會限時優惠。

台灣高鐵公司攤位在「快樂生活館-休閒育樂展區」B600，現場精選高鐵假期「超值一日豐富行」、「日月潭好好玩」、「花魁車地景公園」及「大人囝仔高鐵行」等4大主題，每條行程都非常適合樂齡旅客輕鬆出遊。

台灣高鐵表示，展覽期間現場購買任1行程即可抽日月潭力麗溫德姆溫泉酒店、台北凱撒大飯店住宿券、九族文化村、Xpark都會型水生公園門票等，現場下單高鐵假期任1行程滿5000元，更加碼送「高鐵假期500元旅遊抵用券」乙張。

台灣高鐵公司特別推薦「超值一日豐富行」的「嘉義太平雲梯雲海．故宮南院1日豐富行」，內容包含高鐵來回車票+行程接送+人員導覽，以平日搭高鐵由台北至嘉義，每人只要2595元起，現場下單6人同行，即享1位65歲以上旅客免費的好康。

此外，台灣高鐵與雄獅旅遊攜手合作的「大人囝仔高鐵行」，推出全包式行程「嘉義阿里山栩悅號．山海戀福容voco2日精緻遊」，白天搭乘阿里山全新森林火車-栩悅號，欣賞沿途美景，晚上入住洲際酒店集團旗下最新品牌福容voco酒店，台北出發最低每人只要8500元起。

風光明媚的日月潭向來是長輩百玩不厭的熱點，高鐵假期「日月潭好好玩」系列行程，以「南投日月潭碼頭休閒大飯店2日自由行」為例，內容包含高鐵來回車票+住宿+來回接駁+遊湖船票，平日搭高鐵由台北至台中，每人只要2530元起。