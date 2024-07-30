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嵐天樂集新作融入排灣鼻笛 藉創作找回家路

中央社／ 屏東縣30日電

今年獲選屏東品牌演藝團隊的嵐天樂集啟動「迴回，笛與聲之行旅」計畫，推出融合排灣族鼻笛的跨界音樂劇場，以新視野呈現傳統文化，探討原民尋根議題，藉創作找回家路。

嵐天樂集團長甘聖竹為屏東返鄉青年，2020年與一群熱愛表演藝術的朋友成立跨領域劇團，結合音樂、戲劇、影像、科技等元素，探索未來形式表演。由於團員多為原住民青年，創作核心多圍繞原民議題。

甘聖竹接受中央社記者專訪表示，「迴回，笛與聲之行旅」音樂劇場以離鄉到都市的排灣族原青為主角；很多人從部落離開就不再回來，人才流失到大都會是「屏東寫照」，因此特別關注這樣的形象。劇情安排主角離鄉、破碎，再重新找回自身根本文化，這個文化即是鼻笛、歌謠。

甘聖竹出身霧台鄉魯凱族，他說，上一代早早遷至三地門鄉排灣部落，而後又遷居都市，家族聚會都在三地門，因此對排灣文化產生認同，然而作為都市原住民，回到部落雖然感到親切，卻「不知為何出現在這裡」，至今也還在梳理面對部落的複雜情緒，透過表演藝術尋找回家方式，每做一個劇，就好像跟部落靠近許多。

甘聖竹說，去年與鼻笛藝師少妮瑤．久分勒分（Sauniaw Tjuveljevelj）合作推廣鼻笛製作課程，打開這次共創契機。少妮瑤是鼻笛文化保存先行者，在不見得總是獲族人祝福狀態下，仍是堅持多年，為這樣精神所感動，因此產生使命感，提出以音樂劇巡演方式，投入排灣族與魯凱族獨特的雙管鼻笛文化保存。

嵐天樂集9月將在11所屏東縣內小學巡演音樂劇，甘聖竹說，希望藉音樂、戲劇等元素結合，讓孩子看到鼻笛的活潑運用，往後在樂器學習上多一個不同選擇，打破現代教育中以西洋樂器為主現況，盼鼻笛不止出現在部落，也成為屏東甚至是台灣的亮點。

指導樂器製作與吹奏的少妮瑤，是屏東縣現存2名排灣族傳統藝術口、笛鼻保存者之一，當年突破口、鼻笛作為貴族男性專利的傳統，成為第1名女性鼻笛傳承者，多年來她致力鼻笛文化推廣，卻苦於無法讓這項樂器普及化。

少妮瑤指出，許多鼻笛學習者，學會以後就擱置了，沒能變成生活一部分，像吉他一樣隨手一抓就唱起歌。這次合作重新定義大眾對鼻笛的認識，鼻笛從前是獨奏樂器，耆老在樂器製作上也較隨性；這次共創為合奏，並為音樂劇量身打造定調笛。看到學習者付出努力讓鼻笛續存於現代音樂感到欣慰。

少妮瑤說，鼻笛是排灣族人情感媒介，音色療癒卻富含力量，如「溫柔的獵人」，所奏樂音傾訴心底最深的話；樂人親手製作樂器，關係更貼近，當鼻息探入笛管、賦予生命，鼻笛成為生活陪伴者、安慰者。

嵐天樂集團員7月底為音樂劇手作鼻笛，完成製作隔天，開始摸索合奏形式，隨著笛聲，少妮瑤哼唱起排灣歌謠。曲調輪廓逐漸清晰，尋根青年藉由一個一個音符慢慢鋪造回家之路，也為「溫柔的獵人」鼻笛開拓走向都市的康莊大道。

屏東縣 排灣族 音樂劇

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