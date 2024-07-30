巴黎文化奧運台灣館 歌仔戲「鬧壽」撒糖果送平安

巴黎文化奧運進入第3天，台灣館累積人次破萬，昨天推出重量級「戲曲新編」的第1齣「鬧壽」，以傳統歌仔戲傳達民主反抗力量，演員不但扮仙還送糖果平安符，將台灣祝福帶給巴黎觀眾。

文化部今天發布新聞稿表示，「戲曲新編」是文化奧運節目重頭戲之一，這次將帶來「鬧壽」、「在恁佮意」、「苦憐个人」及「憨神」等4齣劇碼，總導演阮劇團藝術總監汪兆謙表示，4齣戲分別傳達台灣當前關注議題包括民主、同婚以及死刑存廢等。

首日登場的「鬧壽」以歌仔戲傳達封建制度與民主的反抗力量，演出現場重現台灣廟口野台實境，演員扮仙對台下觀眾灑下糖果，現場也發送來自台北霞海城隍廟的平安符，將台灣信仰的祝福，傳遞給巴黎的觀眾。

除了「鬧壽」之外，DJ QuestionMark、「三個人」以及創造焦點等3團隊帶來在文化奧運最後一場演出。「三個人」昨晚以「丟丟銅仔」開場，接續多首台灣民謠元素、古調及全新創作，讓外國觀眾聽得如癡如醉。現場有中法混血觀眾表示沒想到傳統樂器能夠如此變化多端，在巴黎能聽到實在很感動。

新登場演出的「三牲獻藝」以採集自台灣廟宇的文化轉化成電子音樂，透過嗩吶、鑼、箏等傳統樂器混合電子音樂節拍，傳遞台灣廟會熱鬧歡慶的現場感。「戲曲新編」的戲曲導演兆欣也上台以京劇唱腔為人聲採樣，即興混入電音演出，為節目帶來意外彩蛋。

第3天演出也吸引國民黨籍立法委員林倩綺、曾獲2次奧運跆拳道金牌的教練陳怡安、霹靂舞教練蘇志鵬等人觀賞。巴黎文化奧運精彩演出將一直持續到8月10日，歡迎大家到「台灣文化前進巴黎奧運」官網及文化部粉絲專頁共同關注。