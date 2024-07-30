百日咳增3例為家庭群聚 北部青少年咳7週才確診

疾管署今天表示，新增3例百日咳確診，未接種相關疫苗的北部男性青少年咳7週後才確診，其父、姊後續也驗出，研判為家庭群聚。已匡列37名校園接觸者，其中26人已預防性投藥。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青說明，此案指標個案為北部10多歲男性，從未接種百日咳相關疫苗，6月上旬起出現咳嗽症狀、但當時未就醫，後續咳嗽加劇伴隨吸入性哮聲及呼吸中止情形，經中醫方式治療，7月中旬因症狀未改善至醫院就醫，經檢驗通報，於7月23日確診，後續其父、姊確診，但症狀都已緩解。

疾管署發言人羅一鈞說明，此案發病到確診距離7週，共匡列41名接觸者，含4名家庭接觸者和37名校園接觸者，初步評估都需要預防性投藥，並監測至8月21日。不過其中11名校園接觸者受颱風停班課影響，預計近日安排由醫師評估後投藥；目前仍針對今天才確診的父親與姊姊擴大匡列相關接觸者。

至於指標個案為何沒有接種疫苗，羅一鈞指出，因家長認為人體有自然免疫力，不需要接種疫苗，指標個案除卡介苗、頭2劑B肝疫苗外，2個月起就沒再接種過任何疫苗；已成年的姊姊則於小時候有接種過3劑百日咳疫苗，但百日咳在沒有接種疫苗者中，傳染力相當高，可以傳播15到17人。

目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗，整體接種率約97%。羅一鈞說，國內兒童疫苗接種是採自願政策，不是法定義務，僅是時間到了會由衛生單位提醒，國小入學前也會由教育與衛生單位提醒；至於沒有完成接種者，常見理由除在籍不在戶，其他多是宗教信仰或對疫苗不信任為主。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，國內今年累計16例百日咳確定病例，含4起家庭群聚關聯個案（共11例），病例數較近5年同期為高。2019年至2023年同期百日咳病例數，每年累計病例數介於0至32例，3個月（含）以下嬰兒占51%；且今年全球整體疫情上升。

羅一鈞說明，最近幾起病例都較晚確診，有社區擴散可能性，雖不太可能大流行，但即使小規模也可能造成民眾恐慌或是危害小小孩；因此呼籲民眾有久咳不癒要盡速就醫，也提醒醫師注意通報採檢。