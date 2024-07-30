緩解輸液缺口 8月起國內產能將提升至每月54萬袋

輸液缺口持續，衛福部食藥署今天說，預計8月起國內產量可增加到每月約54萬瓶/袋，其中包括少部分1L大包裝，有助緩解臨床端需求；另外，本週專案進口將到貨64.29萬瓶/袋。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，日前因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛生福利部食品藥物管理署預估，輸液供應將一路短缺到10月，統一以500cc單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。

食藥署同步啟動專案輸入與製造，今天透過新聞稿說明最新專案進口情形，累積至本週，專案輸入生理食鹽水，本週將到貨64.29萬瓶/袋，分別為500mL約62.21萬瓶/袋、1L約1.04萬瓶/袋；抵台數量將達約361.02萬瓶/袋。

食藥署表示，經調查臨床需求，至7月29日中午，已陸續分配予醫療機構共641家次，國產加上輸入部分合計約334.84萬瓶/袋。

在國內產能部分，食藥署副署長王德原告訴中央社記者，原本每月產能約45萬瓶/袋，若統一以500cc單位換算，8月起可望提升到54萬瓶/袋；就個別包裝來看，500mL約45萬瓶/袋，1L約4.5萬瓶/袋。

食藥署強調，已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，亦會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應；至7月29日，計381間醫院及診所通報，共媒合951件。