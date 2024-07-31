輸液缺貨僅為冰山一角？ 專家：健保總額成長率不足是關鍵

近幾年來，台灣缺口罩、缺疫苗、缺快篩劑、缺藥、缺蛋，好像缺什麼都不奇怪了，「缺」彷彿成為台灣的另類奇蹟。今年6月，連最普通的「點滴」都大缺貨。儘管政府以三倍價格緊急進口，問題貌似解決了，但你不知道的是，這僅是冰山一角，基層醫護人員都是有苦難言、「點滴」在心頭？

台灣人很善良，但也很容易健忘。

以醫療體系為例，從2020年爆發新冠疫情後，就陸續發生缺藥問題，而且不同時期缺不同的藥、種類繁多。到了2022年底，不只退燒藥「普拿疼」缺貨，氧化鎂（俗稱軟便劑）也嚴重斷貨。累計至2023年2月，缺藥高達131種之多，至今仍有不少項目缺貨中。

豈知，今年5月又爆發點滴（生理食鹽水、葡萄糖等部分輸液）大缺貨。原因是台灣最大的輸液製造廠出問題，光這一家就壟斷78.5％的市場。

輸液堪稱是最普遍的藥品，幾乎每個人都曾注射過。例如發燒、腸胃炎、腹瀉、感染、手術、洗腎……，都需要用到。「我根本無法想像，台灣怎麼可能會缺點滴，這不是最普通的東西嗎？就像白開水一般的存在，」一位48歲的職業婦女說，連帶隱形眼鏡都會使用。

為何會發生這種事？中華民國基層藥師協會理事長沈采穎一言以蔽之，「就是政府缺乏短中長期的規劃」。她已經呼籲了無數次，「政府應該查明且公告，有多少藥品有市占率達三成的廠商，都要編列清冊，還要有相對應措施，一旦有藥廠出事，馬上啟動救援機制」。

當時有教學醫院手術房用500cc點滴，僅剩400瓶

而這一次的點滴缺貨，就是寡占藥廠出事的結果。

據悉，去年底，醫療院所就聽到「大廠出問題」的消息。今年3月初，衛福部食藥署例行檢查時，發現輸液龍頭「永豐化工」的新莊廠，有違反藥事法PIC／SGMP相關規定，4月19日予以勒令停業，這則消息直到5月18日才外洩。

沈采穎隨即於5月21日提醒政府趕緊從國外進口，否則後果不堪設想。

因為台灣擁有注射用生理食鹽水核可製造的藥證廠商雖有大塚、濟生、信東、南光、台裕、中化六家。但是，中化未生產、台裕因故被限制不得製造，僅四家供應，但永豐一家，每月生理食鹽水產能約196萬瓶、市占高達78.5％，遭勒令停工後，立即造成點滴大缺貨。

即便其他三家配合政策，火力全開，仍無法彌補永豐的缺口，這還不包括類似成分的輸注沖洗產品，每月也有10萬瓶的缺口！

5月中旬時，點滴到底有多缺？有教學醫院手術房使用的500cc點滴，僅剩400瓶，2公升的大包裝也只能撐二至三週。

一直到6月20幾號時，還有胸腔科醫師看診，想開2公升的生理食鹽水給患者，電腦系統卻顯示沒貨，無法開立處方，影響病患權益；豈知，衛福部政務次長林靜儀卻發文回應，「2公升裝廠商沒做了，改500cc給你，你堅持說沒貨，我也尊重」，隨即引發眾怒，她隔天又PO文說，「已緊急進口30萬袋食鹽水應急」。

進口點滴不適用《藥害救濟法》，發生問題恐求償無門？

其實，這並非點滴第一次出包。2015年10月，台北榮總發生病患院內集體感染發燒事件時，抽絲剝繭發現疑似沖洗病患「人工血管」的永豐20cc食鹽水被細菌污染，經食藥署查廠後確定此事，全面回收產品。

但，令人不解的是，政府並未告知醫院到底哪些「批號」出問題，「食藥署不負責任，漠視病患權益，」沈采穎說，點滴都打完了，就算病患真的發生什麼事，也無從查起了。

多年來，政府並未記取教訓，永豐化工還愈做愈大，大到生產線一停機，全台醫院馬上鬧「點滴」荒。

衛福部學不會「超前部署」就算了，連6月核准專案進口的點滴廠商都被立委質疑有問題。有一家越南的輸液製造商，缺少國外藥廠工廠資料PMF的審查，而且越南也不是「國際醫藥品稽查協約組織PIC/S」會員國，衛福部甚至沒有派員到當地查廠。

食藥署事後解釋，越南雖非PIC/S會員國，但該工廠經日本醫藥品醫療機器綜合機構查核認定，品質有保障。

即便政府掛保證，這些進口的點滴卻無法適用台灣的《藥害救濟法》，萬一發生感染事件，民眾可能會求償無門。食藥署則發表聲明說，這次輸藥液造成的一些爭議，雖然不能適用《藥害救濟法》，但可以透過《消保法》進行求償。

一位民眾聽到食藥署的說詞，直言：「要跟外國藥廠求償談何容易？打官司得花多少錢，只能自求多福，希望注射的點滴不要有問題」。

沈采穎進一步指出，進口的生理食鹽水如出問題，不僅涉及病患權益，製造廠商、進口商、醫療機構都有責任。連銷售的藥局都要負連帶賠償責任。

「食藥署不負責任，漠視病患權益，」沈采穎說，點滴都打完了，就算病患真的發生什麼事，也無從查起了。本報資料照片

唯有醫藥分業單軌制，才能終結不斷攀升的藥費支出

為何一瓶25點值的點滴會引起這麼大的漣漪？說穿了，都是「健保總額預算制度」惹的禍。

近幾年，健保費無法大幅增長，健保署採總額制後，僧多粥少，每個月的點值都得打折扣，一點根本無法換到一元新台幣。例如6月時，醫療院所實際只能拿到0.78點，意即某家醫院拿到1000萬點的健保點值，最終僅能換回780萬元新台幣。

羊毛出在羊身上，醫院的收入來源就是健保與自費兩大塊，當健保署拚命砍點值時，只能從藥品上「討價還價」了。

這也是為何永豐化工市占達78.5％的原因所在，正是市場競爭的結果。點滴的健保點值是25點，永豐出價18點，醫院將本求利，自然會採購永豐的點滴，導致其他廠商無利可圖，退出或僅維持少量生產，成為寡占市場，永豐就壯大到不能倒，一旦出事，就會波及全國的醫療院所。

有業者分析，這兩年原物料上漲，即便永豐是龍頭廠商，仍難以抵擋成本上升，是否因此想減少一些書面報告的成本，導致檢查不過，不得而知。但，最終政府用三倍的價格，以一瓶80幾元的代價緊急進口點滴，卻要求台灣的業者倍增以彌補缺口，也僅多給幾塊錢而已，每次都用這種方式因應，根本不是辦法。

沈采穎認為，長期以來，民眾花更多錢「以藥養醫」，帶來很多後遺症，唯有醫藥分業單軌制，才能終結不斷高升的藥費支出。另外，她也建議政府對寡占藥品一定要編列清冊，制訂短中長期措施，如果每次都敷衍了事，台灣將陷入「缺藥」的無限輪迴中。

洪子仁：很多醫院瀕臨虧損，快撐不住了！

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，最大的問題在健保總額成長率不足。

22年前，健保總額的年平均成長率約14.5％，自從實施健保總額預算制度到現在，年平均成長率約僅4.5％。實施前，各醫院本業的平均獲利率在7至8％，隨著新藥、新科技引進的速度，以及人口老化帶動門診利用率的上升幅度，都比健保總額的成長率來得高，醫院已經入不敷出。

洪子仁進一步指出，政府降低點值以平衡財務的制度，導致健保給付打八折、打78折，幾乎都是醫療機構和醫事人員承擔了預算跟需求之間的缺口，很多醫療機構瀕臨虧損，都快撐不住了，才會陸續發生醫護人力出走、缺藥、缺點滴、急診壅塞等事情，「這是健保制度系統性的問題，不是單一事件，政府不能頭痛醫頭，腳痛醫腳！」

他以韓國為例指出，韓國最近推出一些新的健保規定，一年看病超過365次，自付額的部分負擔要調高至九成，以降低民眾不需要的醫療利用率。台灣必須衡量，到底是要適度調漲醫療費用，還是降低不必要的醫療利用率？

不管是缺藥、缺點滴，都僅是冰山一角，到底該如何解決系統性問題？洪子仁呼籲新政府要面對問題、解決問題，如果人民的生命健康是執政者最優先的順序，勢必要拿出一些資源來適度調高醫療支出，才能正本清源；如果還是跟過去一樣喊口號「落實分級診療、避免浪費」，恐無法解決問題。

洪子仁進一步指出，政府降低點值以平衡財務的制度，導致健保給付打八折、打78折。本報資料照片

（本文出自2024.07.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）