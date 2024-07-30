東南亞旅遊重防蚊 屈公病、登革熱境外移入攀5年新高

凱米颱風過境時造成多處地區淹水及環境中積水容器增加，加上今年境外移入登革熱和屈公病病例數寫下5年同期新高，疾管署提醒民眾赴東南亞落實防蚊措施。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增12例境外移入登革熱，以及1例屈公病境外移入。

凱米颱風過境時夾帶豐沛雨量，造成多處地區淹水及環境中積水容器增加，加上全台氣溫炎熱，適合病媒蚊生長且降雨後一周為登革熱防治關鍵期，將積水清除以避免病媒蚊孳生，攜手清理並打造無蚊家園，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。

國內7月23日至7月29日無新增登革熱本土病例，今年截至7月29日累計166例本土登革熱確診病例（其中入夏後累計2例）；上周新增12例境外移入病例，感染國家為印尼有5例、越南有3例、菲律賓有2例、印度及馬爾地夫，各有1例。

今年累計155例境外移入病例，高於2020年至2023年同期通報的5至84例間，感染國家以東南亞國家為主，其中以印尼77例、馬來西亞20例、馬爾地夫13例及泰國13例為多。

另，國內7月23日至7月29日新增1例境外移入屈公病確定病例，感染國家為菲律賓，今年累計6例境外移入，均為外國籍個案，感染國家分別菲律賓有3例、印尼、印度、馬來西亞則各有1例，高於近5年同期病例數。近5年屈公病累計21例境外移入確定病例，其中本國籍個案4例，感染國家分別為巴拉圭2例、柬埔寨及泰國各1例。

李佳琳表示，新增的屈公病境外移入為南部20多歲菲律賓籍女性，7月27日發病，同日自機場入境時因發燒攔檢，登革熱NS1快篩陰性，7月28日確診，感染國家為菲律賓。

李佳琳說，鄰近東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，且持續於我國發生境外移入病例，其中印尼、柬埔寨、寮國、泰國及斯里蘭卡疫情上升，馬來西亞疫情處上下波動；另美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告近1,083萬例，以南美洲巴西近908萬例報告數為多，阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國疫情亦屬嚴峻。

此外，上周也新增1例日本腦炎病例，為50多歲男性，7月14日出現發燒、意識障礙等症狀，7月17日入住加護病房，28日死亡、29日研判確診。

疾管署呼籲，國際間登革熱疫情流行，國內境外移入病例較近幾年高，尤以東南亞國家為多，故暑假期間民眾如前往登革熱流行國家時應留意防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少被蚊子叮咬的機會；民眾回國後如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等登革熱疑似症狀時，應儘速就醫並落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷。