助眠藥物導致夢遊、失序？ 醫點安眠藥3原則、1禁忌

總統府前發言人Kolas Yotaka去年捲入與已婚李姓隨扈發生不倫戀爭議，她近期提到，對方因為長達5年重度失眠，服用重度助眠藥物而產生夢遊的副作用，並伴隨與現實脫序行為。但醫師指出，若規律用藥，上述狀況不算常見，使用安眠藥也要注意劑量愈輕愈好等3大原則，酒精搭配安眠藥服用，更是「絕對不建議的禁忌症」。

針對服用助眠或抗焦慮藥物後出現失序行為，台北醫學大學附設醫院精神科主任李信謙說，「不能算常見」，學理上稱為複雜性的睡眠行為，跟使用藥物相關，通常會發生在過量或不當使用短效型安眠藥的個案身上，如適量或遵從醫囑情況下不常發生，衛福部已有公告相關使用指引，提醒醫師開立藥物時與患者使用藥物建議。

李信謙提醒，使用安眠藥有3大原則，分別是劑量愈輕愈好、使用時間愈短愈好、時機愈正確愈好，也就是真的有助眠需求時再使用，平常還是以自然入睡為佳，且失眠是一種複雜性行為，大致可分為以下五種：

※睡眠行為或習慣問題：沒有規律睡眠、容易睡眠周期不穩定、睡前活動多等

※精神心理疾病相關：焦慮、憂鬱等精神病相關

※內科方面疾病或治療內科疾病使用的藥物

※專屬睡眠疾病：如呼吸中止症、猝睡症

※物質使用問題：睡前喝酒，或較濃的茶、咖啡等

原則上來講，酒精會破壞睡眠結構，不過如果只是小酌，增加生活情趣或放鬆，不太會有相關禁忌，李信謙指出，比較擔心的是，「拿酒當作幫助睡眠的唯一方式」，因為一旦出現「標的性」，酒精的使用就很難控制，也許原本喝1杯可以，半年後需要喝2杯、1瓶、2瓶等，就會出現酒精習慣性；酒精濫用也是另一個難以控制，並可能導致嚴重後果的因素。

有些戲劇會出現拿酒配安眠藥的情節，李信謙強調，這是「絕對不建議且屬於禁忌症」的狀況，當併用酒或其他鎮定性藥物，會使複雜性睡眠行為發生比率提高，可能增加複雜性睡眠行為副作用，也可能惡化身體症狀，因為酒本身除了鎮定，還有肌肉鬆弛狀況，患者如有睡眠呼吸中止症等內科疾病，呼吸會更不順暢、缺氧症狀更明顯；酒精也有戒斷或宿醉狀況，代謝時間雖短，但可能有反彈性，隔天起床容易頭痛、注意力不集中等。

李信謙說，台灣醫療普及，建議有失眠困擾，或失眠情形已影響生活品質，應及早前往醫療院所就醫；用藥方面要和醫師討論後，合理、合規地使用藥物；基本睡眠保健原則上，要盡可能達到規律作息、白天運動、減少咖啡因攝取等；飲食方面，有分建議和不建議的食物類別，比較有證據等級的，是「不要」在睡前吃太辣、太鹹等刺激性食物，其餘堅果、含高色胺酸的食物，多半還是以保健原則為多，無法當作治療原則。

多數醫師在開藥時都會評估患者狀況，較需要注意的是民眾過量用藥，李信謙舉例，有些人會因為睡不著而多吃一顆、搭配酒精等，都是要特別避免的；特殊族群方面，目前仍建議以成人為主，不要給小朋友吃，長輩的安眠藥也要減重，因為老人家代謝不好，肝腎功能會年輕人若，劑量建議二分之一至三分之二。